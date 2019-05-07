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Общество | Пензу начнут освобождать от заброшенных старых домов

07.05.2019|13:56
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Одна из задач, которые стоят перед городской властью в Пензе сегодня, - это ликвидация старых сгнивших домов, в которых никто не живет. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительного совета при правительстве 6 мая.

«Нужно как можно быстрее освободить земельные участки от этих строений, привести в порядок площадки и согласно проекту реализовать там новые архитектурные решения», - отметил глава региона.

Заброшенных, повалившихся домов особенно много в центре города: на улице Революционной, вдоль набережной - неподалеку от «Бочки». «Едешь по этой улице - там просто позор. Надо это убирать», - потребовал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул: необходимы большие усилия и большая работа. «Те, кто там прописан, давно там не живут, но ждут, когда дадут 10 квартир за это. Ну, никто за это не даст 10 квартир, компенсация будет выделена только на основании реальной оценки. Так мы и будем действовать», - предупредил губернатор.

Он поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву отдельно заняться работой по освобождению города от старых домов и каждые 10 дней подводить ее итоги.

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Гость|07.05.2019 14:20|

penzainform.ru писал(a):

там новые архитектурные решения»
да еще стелл за 67 млн рублей

Гость|07.05.2019 14:45|

penzainform.ru писал(a):

на основании реальной оценки.
Квартиру оценили в три копейки, а место продали за... Центр однако.

Гость|07.05.2019 14:55|

penzainform.ru писал(a):

Нужно как можно быстрее освободить земельные участки от этих строений, привести в порядок площадки и согласно проекту реализовать там новые архитектурные решения
Очень удобное объяснение для сноса исторического наследия нашего города.

А что касается частных домов, расположенных на земле, которая находится в частной собственности у граждан - извините, а на каких основаниях вы собрались там что-то сносить и "оценивать"? Если земля принадлежит человеку - договаривайтесь с ним нормально. Если он хочет за нее 10 квартир, есть ровно два варианта: дать ему 10 квартир или просто не трогать ЕГО землю. Иначе рано или поздно появится у нас свой Марвин Химейер.

Гость|07.05.2019 14:56|

Лучше бы мы были Берлином, которой мы пбеии....

Гость|07.05.2019 15:04|

А когда снесут Лесозащитную,4?

Гость|07.05.2019 15:24|

Сносить давно пора все лачуги в городе . Позорище ! Только переселенцам равноценный обмен !

Имя: Гость
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