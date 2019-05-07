07.05.2019 | 13:56

Одна из задач, которые стоят перед городской властью в Пензе сегодня, - это ликвидация старых сгнивших домов, в которых никто не живет. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на заседании градостроительного совета при правительстве 6 мая.

«Нужно как можно быстрее освободить земельные участки от этих строений, привести в порядок площадки и согласно проекту реализовать там новые архитектурные решения», - отметил глава региона.

Заброшенных, повалившихся домов особенно много в центре города: на улице Революционной, вдоль набережной - неподалеку от «Бочки». «Едешь по этой улице - там просто позор. Надо это убирать», - потребовал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул: необходимы большие усилия и большая работа. «Те, кто там прописан, давно там не живут, но ждут, когда дадут 10 квартир за это. Ну, никто за это не даст 10 квартир, компенсация будет выделена только на основании реальной оценки. Так мы и будем действовать», - предупредил губернатор.

Он поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву отдельно заняться работой по освобождению города от старых домов и каждые 10 дней подводить ее итоги.