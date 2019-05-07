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Общество | Пензенцы писали «Диктант Победы» на Московской и на вокзале

07.05.2019|16:02
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Пензенцы присоединились к всероссийской акции «Диктант Победы». Один из пунктов ее проведения расположился на Московской, около площади Ленина. Там поставили три палатки для желающих проверить свои силы и знания.

«Необходимо, чтобы молодежь участвовала в таких мероприятиях, знала и помнила наших настоящих героев, которые защитили страну, благодаря которым мы живем и имеем то, что есть сейчас», - отметил организатор проведения диктанта на площади Ленина Дмитрий Баклашов.

За несколько минут до начала диктанта на точку принесли бланки с вопросами, на которые нужно было ответить за 45 минут.

«Задания непростые - на знание событий времен Великой Отечественной войны, они касаются и событий, и фамилий. Но я думаю, что у тех, кто готовился к этому тесту, не возникнет особых трудностей», - пояснил начальник управления Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

«В школе 5 было по истории, я думаю, что больше чем на половину вопросов отвечу. А так, конечно, хочется, чтобы моих знаний истории хватило для того, чтобы успешно пройти диктант», - поделился участник диктанта Дмитрий Шлыков.

Склонили над тестами головы и в зале ожидания пензенского вокзала: к акции присоединились студенты филиала Самарского государственного университета путей сообщения. Отвечали на вопросы о ключевых битвах, командирах партизанских отрядов Великой Отечественной.

«Я очень хорошо знаю историю, родители мне многократно рассказывали о тех временах, о том, что происходило, как воевали мои предки, прадеды, деды», - рассказал первокурсник филиала СамГУПС в г. Пензе Владимир Шубенкин.

На вокзале не только «Диктант Победы» писали. В канун праздника 9 Мая там открылась выставка рисунков учеников детской художественной школы № 1 имени В. Е. Татлина.

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