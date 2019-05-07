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Общество | Пензенским ветеранам к празднику дарят тушенку и фронтовые 100 граммов

07.05.2019|15:22
Печать

В подарок проживающим в Пензенской области ветеранам Великой Отечественной войны включили в основном продукцию местных товаропроизводителей.

Это мед, чай, две коробки печенья и коробка конфет, две каталки колбасы - копченая и из индейки, две банки тушенки и фронтовые 100 граммов.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», в Заречном к праздничному набору добавили комплект постельного белья из ивановского текстиля.

В Пензе подарки вручают 4 004 ветеранам, в закрытом городе - 400.

В понедельник, 6 мая, губернатор на планерке в правительстве рассказал о поступившей ему жалобе из Кузнецка. Там соцработник пришел к 94-летней бабушке и бросил подарок у порога со словами «Сами за пакетом могли бы прийти». Глава региона поручил разобраться в ситуации.

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Гость|07.05.2019 15:34|

а иконку???

Иконки сейчас в тренде!

Гость|07.05.2019 15:36|

Так вот чего стоит ветеранская лояльность в буртасии - две банки тушенки и соточка сивухи...

Хммм... Тоже, что ли по селам прокатиться с литрой и колбасой...

Гость|07.05.2019 15:45|

Гость писал(a):

Так вот чего стоит ветеранская лояльность в буртасии - две банки тушенки и соточка сивухи...

Хммм... Тоже, что ли по селам прокатиться с литрой и колбасой...

если перестать платить пенсию, то лояльность можно купить и за батон хлеба

Имя: Гость
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