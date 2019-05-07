07.05.2019 | 15:22

В подарок проживающим в Пензенской области ветеранам Великой Отечественной войны включили в основном продукцию местных товаропроизводителей.

Это мед, чай, две коробки печенья и коробка конфет, две каталки колбасы - копченая и из индейки, две банки тушенки и фронтовые 100 граммов.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», в Заречном к праздничному набору добавили комплект постельного белья из ивановского текстиля.

В Пензе подарки вручают 4 004 ветеранам, в закрытом городе - 400.

В понедельник, 6 мая, губернатор на планерке в правительстве рассказал о поступившей ему жалобе из Кузнецка. Там соцработник пришел к 94-летней бабушке и бросил подарок у порога со словами «Сами за пакетом могли бы прийти». Глава региона поручил разобраться в ситуации.