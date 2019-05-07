07.05.2019 | 14:51

Вот уже 5 лет в Пензе Радоница - официальный выходной. Для тех, кто едет к местам захоронения помянуть усопших родственников, прибрать на могиле, организованы перевозки. Маршрут до Восточного кладбища и обратно обслуживают 12 автобусов.

«До 16:00, последний рейс будет в 15:00 с Восточного кладбища до Пензы-I. Все помещаются, люди выстраиваются в очередь по сидячим местам, чтобы с удобством доехать», - сообщила начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Юлия Еремина.

В прошлом году на Радоницу перевезли около 4 000 человек. В 2019-м ориентировались на такое же количество пассажиров. Православные особо почитают этот день, так называемую Пасху мертвых.

«У меня тут все родственники - и родители, и дети, все на свете, ко всем еду. Надо бы еще на одно кладбище, но не разорвешься. Я одна осталась», - отметила пенсионерка.

«Моя мама - с 1928 года, всю жизнь проработала учительницей. Так случилось, что похоронена здесь, родом она с Ульяновской области. Так сложилась судьба, что напоследок она жила у меня. Едем с супругой навестить», - рассказал горожанин.

«И скорбим, и встречи ждем с родными», - добавила женщина.

Помимо тех автобусов, которые пустили на самое большое - Восточное - кладбище, горожане могли доехать и на другом, городском. На конечной маршрутки № 12 тоже выстраивались люди с букетами искусственных цветов.