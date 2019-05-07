07.05.2019 | 15:04

Во вторник, 7 мая, жители Пензенской области написали Диктант Победы.

Диктант начался в 13:00. Для его проведения были подготовлены 34 официальные площадки в Пензе и всех районах.

Свои знания истории Великой Отечественной войны испытал и губернатор Иван Белозерцев. Собственное фото в аудитории педагогического института он опубликовал на странице в Twitter.

«Приближается 9 Мая! В каждой семье кто-то из старшего поколения либо воевал, либо был участником трудового фронта, вносил свой вклад в Победу. Поэтому так важно, чтобы память о тех событиях жила в наших сердцах. Сегодня вся страна принимает участие в написании Диктанта Победы», - написал Иван Белозерцев в комментарии к снимку.

Вместе с губернатором диктант написал зампред правительства региона Олег Ягов, преподаватели, студенты.

«8 мая все бланки в бумажном виде будут переданы в региональный центр обработки информации. Итоги диктанта будут подведены 12 июня, результаты можно будет посмотреть на сайте диктантпобеды.рф», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.