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Общество | Иван Белозерцев опубликовал свое фото с Диктанта Победы

07.05.2019|15:04
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Во вторник, 7 мая, жители Пензенской области написали Диктант Победы.

Диктант начался в 13:00. Для его проведения были подготовлены 34 официальные площадки в Пензе и всех районах.

Свои знания истории Великой Отечественной войны испытал и губернатор Иван Белозерцев. Собственное фото в аудитории педагогического института он опубликовал на странице в Twitter.

«Приближается 9 Мая! В каждой семье кто-то из старшего поколения либо воевал, либо был участником трудового фронта, вносил свой вклад в Победу. Поэтому так важно, чтобы память о тех событиях жила в наших сердцах. Сегодня вся страна принимает участие в написании Диктанта Победы», - написал Иван Белозерцев в комментарии к снимку.

Вместе с губернатором диктант написал зампред правительства региона Олег Ягов, преподаватели, студенты.

«8 мая все бланки в бумажном виде будут переданы в региональный центр обработки информации. Итоги диктанта будут подведены 12 июня, результаты можно будет посмотреть на сайте диктантпобеды.рф», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото twitter.com/belozercevia
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Гость|07.05.2019 15:15|

жалкий двоечник!

Гость|07.05.2019 15:19|

Возродите И.А.хоть один домостроительный комбинат для молодых семей вот это будет экзамен, а так .......

Гость|07.05.2019 15:31|

Работать на благо области он не хочет? Селфи, диктанты, заборы, сок кленовый, пароходики.

Гость|07.05.2019 15:37|

На фото видно, как пишет заявление об отставке. В Москве ему продиктовали.

Гость|07.05.2019 15:39|

дешёвый пиар

Имя: Гость
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