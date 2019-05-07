07.05.2019 | 15:00

Чтобы Пенза стала красивее, на глаза не должны попадаться разномастные заборы. Так считает губернатор Иван Белозерцев.

На заседании градостроительного совета при правительстве, состоявшемся 6 мая, он в качестве примера привел дорогу от кладбища - при спуске с Западной Поляны.

«С правой стороны забор такой, забор такой, забор такой... Везде разные: у кого-то деревянный штакетник повалился, у кого-то из металла сделан», - рассказал Иван Белозерцев.

Он напомнил: когда в Терновке делали дорогу к аэропорту, то вдоль нее установили шумоизоляционные заборы. Глава региона предложил взять этот опыт на вооружение и применить в других местах.

«Что нам мешает это сделать: вложить деньги, проторговать, сделать так, чтобы было красиво. Пусть их заборы остаются, но мы отступили на 20 сантиметров, сделали муниципальный забор, ограждение красивое, чтобы это было красиво», - пояснил Иван Белозерцев.

Не устроил его и внешний вид заборов на Окружной - с левой стороны по дороге от бывшего «Патэрсона» (ныне ТЦ «Окружной»). Также губернатор отметил необходимость привести в порядок железобетонное ограждение Октябрьского сада.

«В порядок надо приводить. Позиция архитектурного сообщества должна быть: в порядок приводить. Надо заниматься благоустройством», - резюмировал глава региона.