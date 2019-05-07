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Общество | Губернатор предложил поставить в Пензе больше шумоизоляционных заборов

07.05.2019|15:00
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Чтобы Пенза стала красивее, на глаза не должны попадаться разномастные заборы. Так считает губернатор Иван Белозерцев.

На заседании градостроительного совета при правительстве, состоявшемся 6 мая, он в качестве примера привел дорогу от кладбища - при спуске с Западной Поляны.

«С правой стороны забор такой, забор такой, забор такой... Везде разные: у кого-то деревянный штакетник повалился, у кого-то из металла сделан», - рассказал Иван Белозерцев.

Он напомнил: когда в Терновке делали дорогу к аэропорту, то вдоль нее установили шумоизоляционные заборы. Глава региона предложил взять этот опыт на вооружение и применить в других местах.

«Что нам мешает это сделать: вложить деньги, проторговать, сделать так, чтобы было красиво. Пусть их заборы остаются, но мы отступили на 20 сантиметров, сделали муниципальный забор, ограждение красивое, чтобы это было красиво», - пояснил Иван Белозерцев.

Не устроил его и внешний вид заборов на Окружной - с левой стороны по дороге от бывшего «Патэрсона» (ныне ТЦ «Окружной»). Также губернатор отметил необходимость привести в порядок железобетонное ограждение Октябрьского сада.

«В порядок надо приводить. Позиция архитектурного сообщества должна быть: в порядок приводить. Надо заниматься благоустройством», - резюмировал глава региона.

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Гость|07.05.2019 15:07|

кое у кого в пензючине новый заборный заводик появился?

Гость|07.05.2019 15:12|

ДА...

Гость|07.05.2019 15:12|

Лучше бы губернатор предложил в белинский облогородить детские площадки построить дороги по райну отремонтировать.А так по большому счету он болтун хороший

Гость|07.05.2019 15:23|

penzainform.ru писал(a):

привести в порядок железобетонное ограждение Октябрьского сада.
Снести ограждение раз и навсегда. Отгородились, понимаешь, от народа.

Гость|07.05.2019 15:26|

Больше ЗАБОРОВ высоких и разных!

Отгородить богатых от бедных и все будет хорошо.... у богатых!

Гость|07.05.2019 15:26|

Странно. Сегодня вторник. Обычно по понедельннкам такую маниловскую чушь предлагает. Хотя осталось только два понедельника.

Гость|07.05.2019 15:27|

Гость писал(a):

Снести ограждение раз и навсегда. Отгородились, понимаешь, от народа.
Нет нельзя, на пасху дети замучат - яиц с конфетами не напасёшся, а на новый год чего, заблюют "спортсмены" все клумбы с палисадниками.

Так и придётся делать глухой забор с колючкой под током, а внутри вертолётной площадкой...

Гость|07.05.2019 15:29|

Октябрьский сад под прикрытием

Гость|07.05.2019 15:46|

Лучше вообще без заборов. Больше зеленых насаждений

Имя: Гость
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