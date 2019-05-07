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Общество | 9 мая в Пензе изменится схема движения общественного транспорта

07.05.2019|09:16
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9 мая в Пензе из-за празднования Дня Победы поменяется схема движения общественного транспорта. Изменения вносятся с 8:30 и ориентировочно до 16:00.

Так, в это время вообще не будут ходить троллейбусы № 1, 8 и 9. Троллейбусы № 2 станут двигаться до площади Дружбы («Глобуса») по улице Суворова. Троллейбусы № 6 пустят с Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту.

Автобусы № 66 будут двигаться с проспекта Победы по улицам Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршруту; автобусы № 70 и маршрутки № 44 - с Луначарского по Гагарина и далее по маршрутам.

Микроавтобусы № 2а, 29 и 81 пустят с проспекта Победы по улицам Беляева, Циолковского, Гагарина, Суворова и далее по маршрутам; маршрутки № 1т - с Пушкина по Кулакова, Гагарина и далее по маршруту.

Микроавтобусы № 55 проследуют с улицы Луначарского по Гагарина, Суворова, 8 Марта и далее по маршруту; маршрутки № 13, 16, 49, 68, 75 и 89 - с проспекта Победы по улицам Беляева, Циолковского, Гагарина, Луначарского и далее по маршрутам.

Микроавтобусы № 80 с проспекта Строителей будут следовать по улицам 8 Марта, Суворова и далее по маршруту; маршрутки № 59 - с Гагарина по Луначарского и далее по маршруту.

Во всех названных случаях схемы действуют в обоих направлениях, уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

Микроавтобусы № 77 при движении с улицы Суворова поедут по Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, проспекту Победы и далее по маршруту; при движении с проспекта Строителей - по улицам 8 Марта, Карпинского и далее по маршруту.

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