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Общество | 9 мая гостей и жителей Пензы ждет насыщенная программа

07.05.2019|18:50
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В Пензе завершается подготовка к Дню Победы. В администрации города сообщили, что в этом году жителей областного центра и гостей 9 мая ждет насыщенная программа. Основные торжества развернутся у Монумента воинской и трудовой славы.

Начнутся они с формирования колонны «Бессмертного полка» на улице Коммунистической в 9:00, а в 10:30 колонна двинется по традиционному маршруту, который из-за большого количества участников продлен до путепровода на проспекте Победы неподалеку от магазина «Василек».

«Еще одно новшество - «Бессмертный полк», возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, не будет заходить, как раньше, на улицу Карпинского, а будет заходить на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Откроется она прологом под названием «Наша Победа». Это новая композиция, в которой примет участие около тысячи детей и подростков. Для ветеранов Великой Отечественной войны организуют специальные зрительные места.

По ходу движения колонны «Бессмертного полка» и у самого монумента будут располагаться точки с прохладительными напитками, в том числе и бесплатными. Участники мероприятия смогут отведать солдатской каши.

После торжественной части, в 13:30, стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, а затем основные события переместятся на Юбилейную площадь, где в 16:30 начнется большая культурная программа. Она начнется с городского фестиваля гармонистов «Песни Победы».

«Валерий Семин, друг нашего города, прекрасный музыкант, который работал и с хором Гришина, и с ансамблем солистов «Старгород», будет хедлайнером этого проекта, а также выступит сам», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

А в 20:30 там же начнется представление «Народный театр - народной Победе».

«Наряду с профессиональными артистами в этом музыкальном спектакле принимают участие главный врач больницы № 6, заместитель главы города, просто активные общественники», - добавила Вера Фейгина.

Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 часа салютом, который можно будет посмотреть с Юбилейной площади.

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Гость|07.05.2019 19:14|

penzainform.ru писал(a):

Валерий Семин, друг нашего города, ...», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
Скорее друг Фейгиной, поскольку исполняет песни на ее стихи. Поэтому она его регулярно зовет - за счет бюджета.

Гость|07.05.2019 19:26|

penzainform.ru писал(a):

салютом
Фейгина ведь сказала вам в интервью, что будет фейерверк, а вы опять со своим салютом

Гость|07.05.2019 19:50|

Фейгина - путриотка, русский язык ненавидит. Headliner (англ.) - гвоздь программы (ведущий исполнитель).

Гость|07.05.2019 19:51|

Зиновьев неадекватен: ведет себя хамски, представляется Ивановым Иваном Ивановичем. Вот такой главврач!

Гость|07.05.2019 19:52|

А я в прошлом году на салюте чуть не забеременела.

Гость|07.05.2019 19:58|

penzainform.ru писал(a):

«Наряду с профессиональными артистами в этом музыкальном спектакле принимают участие главный врач больницы № 6
А тут его на министра пророчат. А он артист, пусть к Казакову идет

Имя: Гость
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