07.05.2019 | 18:50

В Пензе завершается подготовка к Дню Победы. В администрации города сообщили, что в этом году жителей областного центра и гостей 9 мая ждет насыщенная программа. Основные торжества развернутся у Монумента воинской и трудовой славы.

Начнутся они с формирования колонны «Бессмертного полка» на улице Коммунистической в 9:00, а в 10:30 колонна двинется по традиционному маршруту, который из-за большого количества участников продлен до путепровода на проспекте Победы неподалеку от магазина «Василек».

«Еще одно новшество - «Бессмертный полк», возвращаясь к Монументу воинской и трудовой славы, не будет заходить, как раньше, на улицу Карпинского, а будет заходить на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Откроется она прологом под названием «Наша Победа». Это новая композиция, в которой примет участие около тысячи детей и подростков. Для ветеранов Великой Отечественной войны организуют специальные зрительные места.

По ходу движения колонны «Бессмертного полка» и у самого монумента будут располагаться точки с прохладительными напитками, в том числе и бесплатными. Участники мероприятия смогут отведать солдатской каши.

После торжественной части, в 13:30, стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, а затем основные события переместятся на Юбилейную площадь, где в 16:30 начнется большая культурная программа. Она начнется с городского фестиваля гармонистов «Песни Победы».

«Валерий Семин, друг нашего города, прекрасный музыкант, который работал и с хором Гришина, и с ансамблем солистов «Старгород», будет хедлайнером этого проекта, а также выступит сам», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

А в 20:30 там же начнется представление «Народный театр - народной Победе».

«Наряду с профессиональными артистами в этом музыкальном спектакле принимают участие главный врач больницы № 6, заместитель главы города, просто активные общественники», - добавила Вера Фейгина.

Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 часа салютом, который можно будет посмотреть с Юбилейной площади.