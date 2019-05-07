07.05.2019 | 17:51

Так уж совпало, что она впервые появилась в эфире на праздник. 23 года назад в День радио на волнах одной из популярных радиостанций Пензы зазвучал звонкий голос диджея Нюрочки Чайковской.

«Она вот такая, какая есть! Нюрка дана для того, чтобы приносить радость всем, кто ее знает, слышит, любит и понимает», - отметила диджей «Радио 101.8».

А с недавних пор и всем, кто ее видит благодаря уникальному проекту - вечернему «Столу заказов «Радио 101.8», который уже второй год выходит в эфир по будням с 17:00 до 18:00 на 11 канале. Вместе с Нюрочкой услаждают слух меломанов и другие диджеи - Альберт Ибраев, Юлия Мельникова и Виталий Добров.

«Эксперимент, на мой взгляд, получился удачным. Многие пензенцы, жители Пензенской области с удовольствием слушают, а теперь еще и смотрят радиоэфир - все, что было недоступно ранее», - добавила Нюрочка Чайковская.

«Стол заказов «Радио 101.8» - это и любимые видеоклипы, которые по заявкам диджеи показывают в эфире программы. Позвонить и поздравить своих родных и близких, передать им привет можно по телефону 200-200 с 17:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.