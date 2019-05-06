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Общество | В сквере «Журавли» пензенцы пели, танцевали и читали стихи о войне

06.05.2019|17:13
Печать

Народные костюмы и военные головные уборы, музыкальные инструменты и боевая техника (на ней дети ели кашу) - все смешалось на акции «Эстафета поколений. Вахта памяти». Это и хорошо. Каждый нашел занятие по вкусу.

«И каша, и настроение очень хорошее, весеннее, погода как раз под стать. Очень вкусная каша, готовят замечательно, не первый раз пробуем эту кашу», - рассказала горожанка.

«Вся русская каша всегда будет вкусной!» - заявил мальчик.

В нескольких метрах от полевой кухни расположилась шахматная зона. Рядом пели, танцевали и читали стихи о войне. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Победы.

Победителям конкурса рисунков на асфальте достались призы.

«Нет войне!», «Миру - мир!» - такие традиционные. Есть один рисунок, где написано «За Родину, за Сталина! Ура, мы победили!». В общем, дети молодцы», - отметила методист Центра культуры и досуга г. Пензы Надежда Фролова.

Рядом с пацифистской выставкой рисунков - оружие, с помощью которого победили в Великой Отечественной войне. Каждый мог подержать его в руках.

«Организаторам и участникам надо сказать спасибо. Они делают все, чтобы память жила, чтобы традиции передавались», - подчеркнул глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

В мероприятии активно принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

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