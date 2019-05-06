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Общество | В Пионерском сквере появится стела с именами творцов Великой Победы

06.05.2019|13:52
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В понедельник, 6 мая, главной темой заседания градостроительного совета при областном правительстве стала грядущая реконструкция Пионерского сквера в Ленинском районе Пензы.

Проектную документацию за 927 тыс. рублей разработала архитектурная мастерская Льва Ходоса. Ориентировочная стоимость объекта составит 67 млн 504 тыс. рублей.

Общий замысел раскрыл губернатор Иван Белозерцев: это завершение единого мемориального комплекса, посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне. В него входят Монумент боевой и трудовой славы пензенцев, храм Архистратига Михаила, музей военной техники, композиция «Журавли».

«Предполагается дополнить комплекс стелой с именами наших земляков - героев Великой Отечественной войны. Это важный воспитательный момент. Нужно разместить фамилии там, где большая проходимость, большое количество людей собирается. Только в прошлом году там около 40 тысяч человек прошло в «Бессмертном полку». Предложение и ветеранов, и архитектурного сообщества - реализовать такое решение нужно», - заявил губернатор и выразил надежду, что оно найдет поддержку у общественности.

При этом о переносе стелы «Слава Героям», которая расположена рядом с Соборной площадью, речи не идет. Это будет совершенно новый объект.

По словам архитекторов, стела станет центром сквера и будет выполнена в виде либо двух полуколец - знамен фронтов (что позволит уместить больше имен), либо единого Знамени Победы. Расположится она на месте ныне существующего фонтана.

«Фонтан в том виде, что сейчас, не может работать. Мы приходим к современной архитектуре. Но воды здесь явно не хватает», - пояснил главный архитектор области Леонид Иоффе.

Сразу же поступило предложение сделать каскады воды по ступеням у стелы героев, которые внизу будут уходить в скрытые решетки.

В Пионерском сквере установят новые фонари, лавки, урны, системы водоотведения и прочие элементы благоустройства. Со стороны Коммунистической улицы там появится парковка. Пока ее предлагается выполнить так же, как на Юбилейной площади, - решеткой. Однако зампред Олег Ягов напомнил о женщинах-водителях, чьи каблуки страдают при таком покрытии, и попросил рассмотреть другие варианты.

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Гость|06.05.2019 14:52|

penzainform.ru писал(a):

Мы приходим к современной архитектуре
А где в Пензе образцы современной архитектуры? Ну хотябы один?

Гость|06.05.2019 14:52|

penzainform.ru писал(a):

там появится парковка
penzainform.ru писал(a):
Однако зампред Олег Ягов напомнил о женщинах-водителях, чьи каблуки страдают при таком покрытии, и попросил рассмотреть другие варианты.
Спасибо, господин Ягов! Хоть кто-то не только о себе думает.

Гость|06.05.2019 15:08|

Гость писал(a):

Мы приходим к современной архитектуре

А где в Пензе образцы современной архитектуры? Ну хотябы один?

Так мы к ним только приходим. Не дошли пока. Дойдем, когда они устареют.

Гость|06.05.2019 15:29|

Гость писал(a):

А где в Пензе образцы современной архитектуры? Ну хотябы один?
Бордюр всегда совремерен.

Гость|06.05.2019 15:48|

А архистратига с какого боку к Победе примазывают?

Имя: Гость
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