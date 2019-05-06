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Общество | В Пензенском районе полицейские за день посадили 15 тысяч деревьев

06.05.2019|19:17
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Сотрудники полиции за один день посадили более 15 тысяч деревьев, в чем им активно помогали волонтеры. Массовая акция прошла в Пензенском районе, там на территории в 3 га распределили сосны.

«С каждым годом количество зеленых насаждений на планете уменьшается, этому способствуют лесные пожары и засуха. Для улучшения экологической обстановки необходимо привлекать неравнодушных людей и объединить тех, кто любит свой родной край, думает о нем, готов позаботиться об экологии.

Для этого проводятся такие экологические акции, как «Посади лес». Еще со школы нас учили, что лес - легкие нашей планеты, а чистый воздух - залог здоровья», - рассказал заместитель начальника ОМВД России по Пензенскому району Александр Беглянов.

На то, чтобы из саженца выросла настоящая зеленая красавица, нужно не менее 15 лет. Участники акции пообещали, что все это время будут следить за своими соснами.

«Я думаю, что деревья, которые мы с вами посадим сегодня, которые вы будете сажать в будущем вместе или в одиночестве, с друзьями, товарищами, они будут все приживаться и радовать нас», - отметил глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

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Гость|06.05.2019 19:30|

Молодцы- сажать ваше призвание, товарищи))

Гость|06.05.2019 19:49|

И сколько впаяли этим несчастным?

Имя: Гость
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