06.05.2019 | 16:37

В Пензенской области за минувшие две недели от укусов клещей пострадали 82 человека, из них 18 - дети в возрасте до 14 лет. Всего же с начала сезона активности членистоногих в больницы обратились 97 человек. Всем оказали стандартную помощь.

Данные по состоянию на 2 мая региональное управление Роспотребнадзора обнародовало в понедельник, 6-го числа.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследовали 59 клещей, снятых с людей, в 6 случаях (10,2%) результат оказался положительным.

Принести опасных членистоногих на исследование можно по адресу: г. Пенза, улица Лермонтова, 36, с 8:30 до 16:00 в будни, сообщили в управлении.