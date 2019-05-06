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Общество | В Пензенской области за две недели клещи атаковали 82 человека

06.05.2019|16:37
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В Пензенской области за минувшие две недели от укусов клещей пострадали 82 человека, из них 18 - дети в возрасте до 14 лет. Всего же с начала сезона активности членистоногих в больницы обратились 97 человек. Всем оказали стандартную помощь.

Данные по состоянию на 2 мая региональное управление Роспотребнадзора обнародовало в понедельник, 6-го числа.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследовали 59 клещей, снятых с людей, в 6 случаях (10,2%) результат оказался положительным.

Принести опасных членистоногих на исследование можно по адресу: г. Пенза, улица Лермонтова, 36, с 8:30 до 16:00 в будни, сообщили в управлении.

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Гость|06.05.2019 16:44|

Ждем эпидемии. тогда и начнут их морить. или когда дитятько кого-нить депутатишки укусит

Гость|06.05.2019 16:54|

Посчитали тех, кто обратился. А большинство взрослых снимает их с себя и никуда не обращается.

А исследование клеща бесплатное на Лермонтова, 36 ?

Гость|06.05.2019 16:55|

Кто-нибудь уже займётся уничтожением этой дряни? Или для этого непременно нужно, чтобы они губернаторских внуков покусали? Ещё лет 10-15 назад такого засилия клещей не было.

Гость|06.05.2019 17:25|

Как 28 Панфиловцев...Отбились?

Имя: Гость
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