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Общество | В Пензе приступили к 3-му этапу капитального ремонта набережной

06.05.2019|15:30
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На обновленной набережной места под солнцем хватит всем. Лежаки установят на склонах по обе стороны от сделанных в виде амфитеатра сидений. Что еще появится там, показал на проекте глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Например, смонтируют около 60 тумб-скамеек.

«По склону будет обустраиваться зеленая зона, она будет предусматривать, что грунт будет в георешетке обновляться. Он будет сразу с наполнением травосмеси, чтобы эта многолетняя травяная смесь украшала склон», - пояснил Виктор Кувайцев

Приступили к выполнению работ в рамках третьего этапа капитального ремонта набережной. Занимаются обустройством верхней прогулочной зоны: ее вымостят плиткой, уже готовят основание.

Шум строительной техники не отпугивает горожан. Одни прогуливаются вдоль Суры, другие просто отдыхают, глядя на блики в воде, и наблюдают за процессом ремонта набережной.

«Это только начало», - отметил мужчина.

Если в направлении подвесного моста трудятся рабочие, то в другой стороне пока тишина.

«Справа от «Ростка» в зеленой зоне у нас еще предстоят большие работы по перекладке канализационного коллектора», - добавил Виктор Кувайцев.

По срокам, указанным в муниципальном контракте, верхнюю прогулочную зону должны сдать к 30 сентября.

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Гость|06.05.2019 19:10|

СКОЛЬКО ЭТАПОВ ВСЕГО?

Гость|06.05.2019 19:14|

Все пилят и пилят... Ещё лет 5 пилить будут

Гость|06.05.2019 19:28|

Вы посмотрите на противоположный берег, сказочные мер и губернатор

Гость|06.05.2019 19:36|

Такую сказочную набережную сделали! Это уровень 2000 года, такое в цивилизованном мире уже не делают, посмотрели бы в интернете хоть

Гость|06.05.2019 19:41|

Гость писал(a):

Вы посмотрите на противоположный берег, сказочные мер и губернатор
так на противоположном уже какое то заведение и заборчик.

Имя: Гость
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