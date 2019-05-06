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Общество | В Пензе на выставке ретроавтомобилей представили более 20 машин

06.05.2019|18:09
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Старым машинам нет цены! Владельцы коллекционных транспортных средств говорят, что не продадут их ни за какие деньги, зато с удовольствием принимают участие в парадах и пробегах.

В пензенском вузе выставка ретроавтомобилей открылась уже в третий раз. Она посвящена Дню Победы и памяти основоположника этого мероприятия, бывшего председателя Законодательного собрания области Виктора Лазуткина.

Участниками старинного автопарада стали студенты вуза, сотрудники и выпускники университета. Борис Чиргадзе представил одну из самых раритетных машин, названную в честь Великой Победы советских воинов, ГАЗ-М-20.

«Интересна она тем, что выпущена в 50-е годы, по указу Сталина была переделана с первого варианта. Машина неубиваемая, вечная», - рассказал он.

Александр Ефимов интервью раздавать не привык, но с гордостью говорит, что со своим «Москвичом» не расстается с 1983 года, правда, эксплуатирует бережно. В его автомобиле до сих пор «родные» все детали, да и пробег всего 90 тысяч.

«Это броневик. На нее грузишь, как на грузовую, отличная машина. У меня сколько ее просят, я так и не продаю. Она мне нужна», - поделился мужчина.

На выставке ретроавтомобилей представили более двух десятков уникальных моделей, которые нечасто встретишь на дороге.

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Гость|06.05.2019 18:47|

А где ВАЗ 2107? 1988 года выпуска.

Гость|06.05.2019 19:34|

02-я раритет..? хм. шикардосная тачила, жрала бы чутка меньше, цены бы ей не было.

Имя: Гость
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