06.05.2019 | 11:37

В Пензе руководителя Государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» наказали за нарушение закона о контрактной системе госзакупок.

После электронного аукциона был заключен государственный контракт на поставку бензина и дизельного топлива для заповедника. При этом в общую сумму включили уплату штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств в завышенном размере.

В отношении директора, утвердившего документацию, возбудили административное дело, после рассмотрения которого его оштрафовали на 3 000 рублей.

«Внесенное ему прокурором представление об устранении нарушений рассмотрено и удовлетворено. Государственный контракт поставщиком был исполнен», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.