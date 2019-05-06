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Общество | В Пензе директора заповедника наказали за нарушение закона о госзакупках

06.05.2019|11:37
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В Пензе руководителя Государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» наказали за нарушение закона о контрактной системе госзакупок.

После электронного аукциона был заключен государственный контракт на поставку бензина и дизельного топлива для заповедника. При этом в общую сумму включили уплату штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств в завышенном размере.

В отношении директора, утвердившего документацию, возбудили административное дело, после рассмотрения которого его оштрафовали на 3 000 рублей.

«Внесенное ему прокурором представление об устранении нарушений рассмотрено и удовлетворено. Государственный контракт поставщиком был исполнен», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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