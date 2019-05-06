06.05.2019 | 13:28

В Пензенском областном онкологическом диспансере обнаружены серьезные нарушения СанПиН. Их выявила прокуратура Октябрьского района.

На момент проверки частично отсутствовали суточные пробы блюд, после приготовления которых еще не истекло 48 часов. Некоторые блюда хранились совместно в одной емкости.

В холодильной камере для мяса на стене местами отсутствовала плитка, а на потолке имелся грибок. На складе для сыпучих продуктов на стене образовались потеки, дефекты краски и побелки.

«Главному врачу диспансера внесено представление. Виновный работник привлечен к дисциплинарной ответственности. Два должностных лица учреждения здравоохранения оштрафованы на 5 000 и 1 000 рублей соответственно», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.