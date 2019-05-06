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Общество | В онкодиспансере готовые блюда хранились в одной емкости

06.05.2019|13:28
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В Пензенском областном онкологическом диспансере обнаружены серьезные нарушения СанПиН. Их выявила прокуратура Октябрьского района.

На момент проверки частично отсутствовали суточные пробы блюд, после приготовления которых еще не истекло 48 часов. Некоторые блюда хранились совместно в одной емкости.

В холодильной камере для мяса на стене местами отсутствовала плитка, а на потолке имелся грибок. На складе для сыпучих продуктов на стене образовались потеки, дефекты краски и побелки.

«Главному врачу диспансера внесено представление. Виновный работник привлечен к дисциплинарной ответственности. Два должностных лица учреждения здравоохранения оштрафованы на 5 000 и 1 000 рублей соответственно», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|06.05.2019 13:49|

Ну типа раковые все равно смертники. Видимо так думается учреждениям здравопогребления

Гость|06.05.2019 13:58|

слов нет,тока эмоции...

Гость|06.05.2019 14:05|

Вот оно стрючковское наследие, кругом бардак, антисанитария ...

Гость|06.05.2019 14:16|

организованная сексуальная группировка создана на деньги здравоохранения.

Гость|06.05.2019 14:29|

penzainform.ru писал(a):

Некоторые блюда хранились совместно в одной емкости.
Простите, это как? Первые и вторые блюда были в одной кастрюле? Журналюги,потрудитесь излагать ваши мысли яснее!

Гость|06.05.2019 14:39|

Пишите проще, производственные помои то бишь пища, хранились в одной ёмкости.

Гость|06.05.2019 14:40|

Гость писал(a):

Первые и вторые блюда были в одной кастрюле? Журналюги,потрудитесь излагать ваши мысли яснее!
Изложено верно. Кормят больных настоящими помоями. Ощущение, что готовят для откорма свиней. Сколько в отделение бачков с едой вносят, столько и отходов выносят. Ещё лет 5-10 назад кормили можно сказать хорошо. Сейчас ужас. Один запах чего стоит...

Гость|06.05.2019 15:29|

А ынок бывшего министра там начмед - он не интересовался как кормят, а Савельев,бывший глава города, в пищеблок ни разу не заглядывал? . Балаболы все. Один главный сидит, другой пришел разгребать и вот результат. Твари...

Гость|06.05.2019 15:32|

задолбал этот онкодиспансер, вечные косяки, никто с этими "поворятами" справивться не может...

Гость|06.05.2019 15:33|

Гость писал(a):

Вот оно стрючковское наследие, кругом бардак, антисанитария ...
Может это только начало развала и будет ещё "веселее"?

Дмитрий Н. Мотовилов|06.05.2019 15:33|

Проверить бы домашние хозяйства сотрудников. Наверняка там свинофермы на благо рыночной торговли сальцем, стюднем, копытами, головами..

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