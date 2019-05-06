06.05.2019 | 09:33

Действующий чемпион UFC в легком весе, один из самых популярных бойцов смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов получил ключи от квaртиры в Городе Спутнике.

Новоиспеченный обладатель жилья от «Термодома» посетил Спутник, приехав в регион на турнир по смешанным единоборствам (MMA) серии GR Fight.

В четверг, 2 мая, Хабибу Нурмагомедову официально вручили ключи от квaртиры в жилом комплексе «Лазурный». Первый заместитель генерального директора строительного холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов отметил, что таким образом компания поддерживает развитие спорта.

«Город Спутник - город счастливых, молодых и спортивных. Это неслучайно. Мы поддерживаем спорт, поддерживаем здоровый образ жизни. Строим спортивные залы и целые комплексы, бассейны, открытые уличные зоны для упражнений. Тропу здоровья в Спутнике ценят профессиональные бегуны со всей России. Мы поддерживаем сильных духом людей. А еще мы хорошо строим квaртиры. Поэтому, считаем, будет правильно вручить вам ключи от квартиры в одном из самых спортивных микрорайонов страны. Уверены, вы правильно распорядитесь этой недвижимостью», - сказал Ильяс Ибрагимов.

Вместе с ключами Хабиб Нурмагомедов получил единую карту жителя Спутника, которая дает немало привилегий своим владельцам.

Спортсмен, который пять лет подряд посещает Спутник, отметил, что рад такому подарку.

«Седьмой или восьмой раз приезжаю именно в Спутник, вижу, что здесь есть все условия для занятий спортом и для жизни, мне нравится. Буду приезжать еще», - подытожил Хабиб Нурмагомедов.