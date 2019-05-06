06.05.2019 | 17:27

Такой старости и врагу не пожелаешь, жалуется 81-летняя бабушка Валя. В ее же квартире над ней издеваются. Житья не стало, когда сын, прописанный вместе с матерью, привел в полуторку свою избранницу.

«Пришибу тебя, отравлю тебя, отравлю, пока не уйду». Как увижу их, меня аж трясет всю, особенно ночью, боюсь ночи. Они говорят: «Уничтожим тебя». Она и говорит: «Размажу тебя по стенке», - рассказала пенсионерка.

Соседи жалеют старенькую женщину. Им не раз приходилось заступаться за нее.

«У них скандалы каждый день: утром, вечером, по ночам. Мат стоит, оскорбления, невозможно просто. Мы с ними измучились», - поделилась жительница дома.

Почти год бабушка жила как в аду, пока дело дошло до развязки. Через суд пришлось избавляться от незваной квартирантки.

«В добровольном порядке данная гражданка не выселилась из жилого помещения. Кроме того, неоднократно вызывались сотрудники полиции, поскольку данные граждане вели аморальный образ жизни», - сообщил начальник Октябрьского районного отдела службы судебных приставов г. Пензы Алексей Бабенко.

Пока подруга сына собирала свои скромные пожитки, заступники пенсионерки отправились за новым замком. Сын, конечно, зарегистрирован в квартире, и для него дверь материнского дома открыта, но вот его пассия порог не переступит. Женщина с сожителем удалились в неизвестном направлении.