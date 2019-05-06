06.05.2019 | 13:11

В день поминовения усопших, 7 мая, жителей Заречного на городское кладбище отвезет общественный транспорт. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

Уехать на автобусах можно будет с 8:00 до 14:00 от КПП № 11 (АМ) и 5 (А). Посадка проводится за проходной закрытого города.

Стоимость проезда останется такой же, как по городу: 15 рублей для взрослых и 7 – для школьников. Будут действовать и проездные билеты.

Пензенцам на Радоницу также обеспечат возможность добраться до могил близких на муниципальном транспорте. В направлении Восточного кладбища с 6:30 запустят 12 автобусов большого класса, а на регулярных маршрутах в направлении Ахунского и Новозападного кладбищ увеличат количество машин.