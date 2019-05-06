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Общество | Иван Белозерцев потребовал разобраться с соцработником из Кузнецка

06.05.2019|18:44
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Все чаще обиженные и возмущенные граждане жалуются на хамство, бездействие чиновников и различные проблемы через Интернет и пишут электронные письма напрямую губернатору. Лишь о некоторых конфликтах и недоразумениях шла речь во время видеоконференции в правительстве области.

«30 апреля пришел поздравить мою бабушку в Кузнецке сотрудник из соцзащиты, бросил пакет с продуктами у порога со словами «Сами за пакетом могли прийти». И пишет внучка: «Бабушке 94 года, работник тыла», - прочитал письмо губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Главе администрации Кузнецка Сергею Златогорскому выделено два дня, чтобы разобраться в ситуации. И если инцидент был, то виновник должен понести наказание.

«Почему такие плохие дороги в самом городе Никольске? Все разбиты, это ужасно!» - прочитал следующее обращение губернатор.

«Уже подрядчик заезжает, мы уже провели торги. Уже с 15 мая будут работать подрядчики, дороги будут ремонтироваться», - сообщила глава администрации Никольского района Людмила Линина.

Еще пользователи Всемирной паутины писали губернатору о стихийных свалках, загрязнении лесов. А жители Кузнецкого района, не надеясь на содействие со стороны местных чиновников, прислали коллективное письмо главе региона.

«Чтобы изыскать средства, отремонтировать подъезд в целом. Был пожар в доме, две или три квартиры сгорели, люди в трудной жизненной ситуации находятся», - добавил Иван Белозерцев.

В данном случае удалось оказать помощь за счет средств народного избранника. Бригада рабочих стала восстанавливать дом.

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Гость|06.05.2019 19:04|

penzainform.ru писал(a):

И если инцидент был, то виновник должен понести наказание.
Радуйся,что вообще находятся дурачки за десять тысяч работать в этой дикой конторе.Чем он его накажет?Выгонит с работы?Так это и так дно за которое никто не держится.Ниже уже нет.

Гость|06.05.2019 19:26|

Наш сказочный губернатор

Гость|06.05.2019 19:36|

penzainform.ru писал(a):

И если инцидент был, то виновник должен понести наказание.
А если нет? Внучке, что? В Кузнецке разносят, а в Пензе - дети, внуки ходят.

Имя: Гость
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