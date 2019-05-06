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Общество | Иван Белозерцев откликнулся на трагедию в аэропорту Шереметьево

06.05.2019|13:54
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В понедельник, 6 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев откликнулся на трагедию, произошедшую в московском аэропорту Шереметьево накануне вечером.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться и загорелся при аварийной посадке.

По последним данным, в катастрофе погиб 41 пассажир и бортпроводник. 33 пассажирам и 4 членам экипажа удалось выжить.

Тела жертв уже извлекли из-под обломков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

«Мы приносим соболезнования семьям погибших и пострадавшим в ходе крушения самолета и последующего пожара в аэропорту Шереметьево», - написал глава региона в Instagram, опубликовав текст на черном фоне.

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Гость|06.05.2019 14:09|

Какой отзывчивый. А на город свой он когда внимание обратит? Когда город в порядок после зимы приведут? Пыль и песок, который зачем то всю зиму на дороги сыпали когда уберут?

Гость|06.05.2019 14:11|

разве на этих тазиках можно летать, в нём ничего настоящего нет.

Гость|06.05.2019 14:18|

А вы посмотрите что Иван на пьяной дороге сделал всю грязь с города свез

Гость|06.05.2019 14:22|

Гость писал(a):

разве на этих тазиках можно летать, в нём ничего настоящего нет.
Конечно нельзя. Только на Boeing 737 MAX. Там всё настоящее.

Гость|06.05.2019 15:26|

Пиндосы наверно гадят,их тазы 737 падают.

Гость|06.05.2019 15:34|

Комментаторы,вы идиоты?

Присоединяемся,Иван Александрович,вечная Память жертвам!

Имя: Гость
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