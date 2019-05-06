06.05.2019 | 13:54

В понедельник, 6 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев откликнулся на трагедию, произошедшую в московском аэропорту Шереметьево накануне вечером.

Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться и загорелся при аварийной посадке.

По последним данным, в катастрофе погиб 41 пассажир и бортпроводник. 33 пассажирам и 4 членам экипажа удалось выжить.

Тела жертв уже извлекли из-под обломков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.

«Мы приносим соболезнования семьям погибших и пострадавшим в ходе крушения самолета и последующего пожара в аэропорту Шереметьево», - написал глава региона в Instagram, опубликовав текст на черном фоне.