В понедельник, 6 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев откликнулся на трагедию, произошедшую в московском аэропорту Шереметьево накануне вечером.
Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако был вынужден вернуться и загорелся при аварийной посадке.
По последним данным, в катастрофе погиб 41 пассажир и бортпроводник. 33 пассажирам и 4 членам экипажа удалось выжить.
Тела жертв уже извлекли из-под обломков. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения самолета, повлекшем смерть двух или более лиц.
«Мы приносим соболезнования семьям погибших и пострадавшим в ходе крушения самолета и последующего пожара в аэропорту Шереметьево», - написал глава региона в Instagram, опубликовав текст на черном фоне.
Какой отзывчивый. А на город свой он когда внимание обратит? Когда город в порядок после зимы приведут? Пыль и песок, который зачем то всю зиму на дороги сыпали когда уберут?