06.05.2019 | 09:42

Чиновники проявляют формальный подход к жалобам жителей Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в понедельник, 6 мая.

«Мне пришло групповое обращение жителей Кузнецка. Был пожар в доме, две или три квартиры сгорели. Люди находятся в трудной ситуации. Я отписал Моисеевой (директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева. - Прим. ред.), которую всегда считал добросовестным исполнителем. Через месяц получаю от нее письмо, в котором она пишет, что включить дом в программу капремонта не представляется возможным», - конкретизировал губернатор.

По его мнению, это не просто формальный подход, а хамское отношение к людям.

«По закону люди ждут 30 дней, и на 29-й день чиновники отвечают, чтобы не нарушить закон. Если не положено, зайдите ко мне и скажите: «Иван Александрович, мы не можем включить в программу», и я буду искать другое решение. По закону не придерешься, а по сути это хамство», - возмутился Иван Белозерцев.

Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин доложил, что проект по ремонту дома уже готов, с сегодняшнего дня там работают 8 человек, они приступили к демонтажу перегородок.