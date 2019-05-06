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Общество | Губернатор заявил о хамском отношении чиновников к жалующимся пензенцам

06.05.2019|09:42
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Чиновники проявляют формальный подход к жалобам жителей Пензенской области. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в понедельник, 6 мая.

«Мне пришло групповое обращение жителей Кузнецка. Был пожар в доме, две или три квартиры сгорели. Люди находятся в трудной ситуации. Я отписал Моисеевой (директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева. - Прим. ред.), которую всегда считал добросовестным исполнителем. Через месяц получаю от нее письмо, в котором она пишет, что включить дом в программу капремонта не представляется возможным», - конкретизировал губернатор.

По его мнению, это не просто формальный подход, а хамское отношение к людям.

«По закону люди ждут 30 дней, и на 29-й день чиновники отвечают, чтобы не нарушить закон. Если не положено, зайдите ко мне и скажите: «Иван Александрович, мы не можем включить в программу», и я буду искать другое решение. По закону не придерешься, а по сути это хамство», - возмутился Иван Белозерцев.

Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин доложил, что проект по ремонту дома уже готов, с сегодняшнего дня там работают 8 человек, они приступили к демонтажу перегородок.

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Гость|06.05.2019 09:54|

Немножко не понятно, это он похвалил их или как?

Гость|06.05.2019 10:00|

Чижова проявляет формальный подход к жалобам жителей, покрывает нарушения и преступления в подведомственных учреждениях и тем самым защищает свою шкуру.

Гость|06.05.2019 10:19|

Не ну, а чоо здесь я с Губернатором солидарен дело говорит! Это, как на дороге по пдд нельзя ехать, но все-же едут другим путем. И проезжают до намеченного пункта.

Гость|06.05.2019 10:21|

Почему он не заявил конкретно о хамском отношении Чижовой к жалующимся пензенцам?

Гость|06.05.2019 10:23|

Эту Моисееву и её окружение надо давно гнать с работы поганой метлой пока она напрочь не загубила Программу капитального ремонта!

Гость|06.05.2019 10:25|

А про Стрючкова ему нечего сказать?

Гость|06.05.2019 10:36|

Гость писал(a):

Марков Владимир Валентинович достойный кандидат на должность министра здравоохранения Пензенской области.

Гость|06.05.2019 10:39|

Марков Владимир Валентинович достойный кандидат на должность министра здравоохранения Пензенской области.penzainform.ru писал(a):

По закону не придерешься, а по сути это хамство», - возмутился Иван Белозерцев.
Когда в 2015 году вы избирались все ждали отставки Стрючкова. В результате Стрючкова терпели пациенты и медицинский коллектив ещё 4 года. По закону не придерешься.

Гость|06.05.2019 10:51|

Интересно, а как совместить требования Губернатора с требованиями закона? То есть, если он отписал, то должны решить проблему, нарушив закон? Он-то потом отчитаетс, что всё сделал для людей, но посадить того, кто реально сделал - не помешает.

Гость|06.05.2019 11:20|

Гость писал(a):

Марков Владимир Валентинович достойный кандидат на должность министра здравоохранения Пензенской области.
Для вас да,для нас нет.Всех кто сели в кресла глав.врачей при правлении клана "семьи" допускать до должностей в министерстве -НЕЛЬЗЯ,иначе ни чего в лучшую сторону не измениться.Все замазаны,должности просто так не получают.

Имя: Гость
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