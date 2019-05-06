06.05.2019 | 10:36

Жители Пензенской области вывозят крупногабаритный мусор, в том числе мебель, в местные леса. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области в понедельник, 6 мая.

Причиной поднятой темы стала жалоба, которую он получил в социальных сетях.

«В Сосновском сельсовете дорога на деревню Александровку в двух километрах от поворота трассы на Пазелки завалена мусором», - процитировал глава региона обращение к нему.

Он поручил до 15 мая в каждом сельском поселении определить места для сбора крупногабаритного мусора. Проконтролировать работу должны зампред правительства Дмитрий Семенов и начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин.

«Куда людям везти? Они стараются подальше от дома - в посадки, в овраг. Везут в лес диваны, кресла. Бросили подальше от дома, и они стоят там, 10 лет гниют. Все должны знать, что есть такая площадка, куда надо везти мусор, и оттуда он будет вывозиться. Они за это платят, с них большие деньги собирают сейчас по тарифу», - возмутился губернатор.

Кроме того, он поручил вместе с министерством лесного хозяйства спланировать очистку от мусора лесных массивов рядом с населенными пунктами.

«Спланируйте по районам, составьте график, выделяйте технику и людей. Не такие уж большие там затраты. Выделяйте под это деньги на ликвидацию несанкционированных свалок. Но люди опять повезут мусор в лес, если вы не определите площадки», - завершил Иван Белозерцев.

3 мая жительница Бессоновского района сообщила ИА «ПензаИнформ» о гигантской стихийной свалке у села Чемодановка. Женщина прислала видео, на котором запечатлены горы мусора вдоль дороги.