05.05.2019 | 14:13

По личному распоряжению Президента РФ Владимира Путина к Дню Победы некоторые категории граждан России, постоянно проживающих на территории страны, а также в Латвии, Литве и Эстонии, получат дополнительные деньги.

Сумма больше, чем ежемесячный прожиточный минимум пенсионера (в мае 2019-го он составил 8 404 рубля).

«В Пензенской области единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат 639 ветеранов, являющихся получателями пенсии по линии пенсионного фонда. Это 134 инвалида войны и 505 участников войны», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Несмотря на то что согласно указу главы государства данные категории граждан должны получить выплату в течение мая - июня, им доставят эти деньги раньше положенного срока, до 9-го числа текущего месяца.

Никаких заявлений писать не нужно. Исключение - если человек только приобрел статус инвалида или участника войны. В таком случае следует обратиться в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства.