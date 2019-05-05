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Общество | В Пензенской области 10 000 рублей к Дню Победы получат 639 ветеранов

05.05.2019|14:13
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По личному распоряжению Президента РФ Владимира Путина к Дню Победы некоторые категории граждан России, постоянно проживающих на территории страны, а также в Латвии, Литве и Эстонии, получат дополнительные деньги.

Сумма больше, чем ежемесячный прожиточный минимум пенсионера (в мае 2019-го он составил 8 404 рубля).

«В Пензенской области единовременную выплату в размере 10 000 рублей получат 639 ветеранов, являющихся получателями пенсии по линии пенсионного фонда. Это 134 инвалида войны и 505 участников войны», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Несмотря на то что согласно указу главы государства данные категории граждан должны получить выплату в течение мая - июня, им доставят эти деньги раньше положенного срока, до 9-го числа текущего месяца.

Никаких заявлений писать не нужно. Исключение - если человек только приобрел статус инвалида или участника войны. В таком случае следует обратиться в клиентскую службу управления ПФР по месту жительства.

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Гость|05.05.2019 15:41|

"...Если человек только приобрел статус инвалида или участника войны..."

Это как?

Гость|05.05.2019 15:49|

недавно купил...

Гость|05.05.2019 17:52|

Не вериться, но факт что теперь что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Гость|05.05.2019 18:03|

Улыбнуло)))) Только что приобрел статус участника войны... Где и за сколько????

Гость|05.05.2019 18:09|

Гость писал(a):

Гость|05.05.2019 18:03|

Улыбнуло)))) Только что приобрел статус участника войны... Где и за сколько????

И это свистанул penzainform.ru писал(a):
управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.
А здоров ли он? А не пора ли его заменить он походу устал.

Имя: Гость
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