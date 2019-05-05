05.05.2019 | 13:19

С минуты молчания и возложения цветов началась акция, посвященная Дню Победы. Ее организовали члены общественного совета при городском УМВД, сотрудники этого управления и бойцы Росгвардии. Принять участие в мероприятии пригласили пензенских школьников.

«Дай бог, чтобы молодые не знали, что такое война, а только видели по телевизору. Я думаю, что вообще молодежь нашей России всегда встанет на защиту нашей любимой Родины», - высказал свое мнение заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по г. Пензе Николай Небайкин.

Ребятам предложили принять участие в велопробеге.

«Было весело, нас было много. Мы ехали, не обгоняя друг друга, как бы не соревнование было. Поэтому мне очень понравилось: все ехали и ехали, как кому нравится», - описала велопробег его участница Олеся Рудакова.

Затем в программе акции были показательные выступления бойцов ОМОНа.

Ну и, конечно, кашей праздник не испортишь. В завершение акции сотрудники Росгвардии развернули полевую кухню и угостили всех желающих.