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Общество | Подземный переход в районе «Буратино» будет готов к Дню Победы

05.05.2019|10:05
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В Пензе торопятся завершить благоустройство подземного перехода в районе магазина «Буратино» на проспекте Победы. Мэр Виктор Кувайцев, побывавший на объекте в воскресенье, 5 мая, поручил закончить работы до 9-го числа.

«Ремонтные мероприятия завершить до Дня Победы. Объект находится на пути следования «Бессмертного полка», подойдите к этому вопросу со всей долей ответственности», – распорядился мэр.

В апреле специалисты МУП «Пензадормост» оштукатурили стены перехода, отремонтировали ступени на лестницах, покрасили двери электрощитков.

Торговые павильоны из перехода убрали - арендатор сделал это самостоятельно 17 апреля (по решению суда). Теперь рабочим предстоит отмыть стены, зашпаклевать и побелить потолок, убрать ненужные крепления от старых светильников, а новые приборы установить по центру, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также ради участников «Бессмертного полка» приведут в порядок фасад перехода: заменят отколовшуюся плитку, почистят его от пыли и покрасят металлические опоры на входах.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|05.05.2019 11:10|

Ради участников полка- не надо устраивать показуху, делайте ради жителей и гостей города, сами же тут живёте.

Гость|05.05.2019 13:29|

Где ШУТ там полный полный полный КРАХ

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