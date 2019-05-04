04.05.2019 | 11:11

В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, в Пензе должны завершить посадку елей. Такую задачу поставил глава администрации Виктор Кувайцев.

Всего в город поступило 550 саженцев. По словам мэра, устанавливается теплая погода и деревья погибнут, если их своевременно не посадить в грунт.

«Надо в ближайшие два дня завершить работы. В случае необходимости для консультации привлекайте специалистов МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», - призвал Виктор Кувайцев подчиненных.

Посадка елей в парках, скверах и на аллеях города началась в пятницу, 3 мая. Осталось еще около 280 деревьев.

«Основное количество распределено по четырем районам города, 60 штук дополнительно будет передано учреждениям здравоохранения, более 90 саженцев предоставлено образовательным учреждениям – лицею № 55, школам № 69 и 66, школам искусств и некоторым детским садам», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ели высаживают в районе «Глобуса» на улице 8 Марта, в сквере им. В. В. Тарасова на Карпинского, на улицах Плеханова, Пушкина, в сквере им. М. Ю. Лермонтова, сквере Славы, зеленой зоне на пересечении улиц Космодемьянской и Захарова, в Могилевском дворике, в сквере на перекрестке улиц Беляева и Кирпичной, сквере на Лядова, на проспекте Строителей напротив библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, в сквере им. В. Г. Белинского, на улицах Антонова, Баумана, в сквере «Проводы», на улице Богданова, в районе аэропорта и на территории перинатального центра.

«Все места высадки согласованы с управлением градостроительства и архитектуры и УЖКХ г. Пензы, чтобы исключить территории под перспективную застройку или перекладку коммуникаций», - добавили в мэрии.