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Общество | В Пензе торопятся высадить ели из-за их возможной гибели

04.05.2019|11:11
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В субботу и воскресенье, 4 и 5 мая, в Пензе должны завершить посадку елей. Такую задачу поставил глава администрации Виктор Кувайцев.

Всего в город поступило 550 саженцев. По словам мэра, устанавливается теплая погода и деревья погибнут, если их своевременно не посадить в грунт.

«Надо в ближайшие два дня завершить работы. В случае необходимости для консультации привлекайте специалистов МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», - призвал Виктор Кувайцев подчиненных.

Посадка елей в парках, скверах и на аллеях города началась в пятницу, 3 мая. Осталось еще около 280 деревьев.

«Основное количество распределено по четырем районам города, 60 штук дополнительно будет передано учреждениям здравоохранения, более 90 саженцев предоставлено образовательным учреждениям – лицею № 55, школам № 69 и 66, школам искусств и некоторым детским садам», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ели высаживают в районе «Глобуса» на улице 8 Марта, в сквере им. В. В. Тарасова на Карпинского, на улицах Плеханова, Пушкина, в сквере им. М. Ю. Лермонтова, сквере Славы, зеленой зоне на пересечении улиц Космодемьянской и Захарова, в Могилевском дворике, в сквере на перекрестке улиц Беляева и Кирпичной, сквере на Лядова, на проспекте Строителей напротив библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, в сквере им. В. Г. Белинского, на улицах Антонова, Баумана, в сквере «Проводы», на улице Богданова, в районе аэропорта и на территории перинатального центра.

«Все места высадки согласованы с управлением градостроительства и архитектуры и УЖКХ г. Пензы, чтобы исключить территории под перспективную застройку или перекладку коммуникаций», - добавили в мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|04.05.2019 11:45|

У лицея 55 уже сажали ели - они погибли. И опять погибнут.

Гость|04.05.2019 12:02|

Главное высадить,бюджет освоить.

А результат никогда не был важен

Гость|04.05.2019 12:39|

уже засохли

Гость|04.05.2019 13:42|

А поливать и удобрять их кто будет? Или главное деньги освоить? Так их можно каждый год осваивать. Сюр какой-то, а не город.

Гость|04.05.2019 13:45|

Гость писал(a):

Главное высадить,бюджет освоить.

А результат никогда не был важен

Истину глаголешь.

Гость|04.05.2019 13:46|

При Путине: 70% бедного населения, вымирающие деревни и малые города, убитые образование и медицина, экономика, экология, спорт, космическая отрасль, наука и пр.

Прогнившая система водоснабжения и ЖКХ, огромные мусорные свалки и поросшая сорняками земля.

Первое место по СПИДу, по наркомании, по детскому суициду, брошенным детям и пр.

Первое место по количеству чиновников и полицейских на душу населения.

Ужасные дороги, коррупция космических масштабов, несправедливая судебная система, безответственная власть…

В общественной жизни - ложь, лицемерие и страх.

Гость|04.05.2019 15:35|

На страхе всё и держится.

Даже почитание Бога и то на страхе создано.

Тогда возникает вопрос,кто есть Бог?

По библии всякая власть от него.

Страх правит миром!

Имя: Гость
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