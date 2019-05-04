04.05.2019 | 12:13

На участке ремонта трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области временно ограничено движение. Об этом в субботу, 4 мая, сообщила специалист ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.

Причиной ограничения стали ремонтные работы на 645-657-м километрах.

«В районе н. п. Монтажный проезжая часть сужена с четырех до двух полос. Скорость в местах производства работ ограничена до 40 км/ч», - уточнила Ирина Елизарова.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Сложная ситуация на трассе из-за сужения проезжей части наблюдалась уже 3 мая. В редакцию ИА «ПензаИнформ» написал горожанин, который в этот день решил съездить на Восточное кладбище и привести в порядок могилы близких.

«Совершенно не продумано. Людям, которые выезжают на трассу со стороны Шуиста, приходится с трудом вклиниваться между фурами. А их водители, устав от стояния в пробке, не горят энтузиазмом кого-нибудь пропускать. Очень много «обочечников». Что будет твориться на Радоницу, страшно представить. Дорожникам нужно открыть хотя бы одну полосу», - выразил сомнения пензенец.

Кроме того, у ряда водителей возникают сложности с пониманием знаков регулировщика, работающего рядом со светофором.

«Сам светофор включен, а многие не помнят, что регулировщик главнее, и едут по светофору. Регулировщик стоит, машет руками, и происходит путаница», - добавил горожанин.