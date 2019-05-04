Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|4 мая 2019|16:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

Общество | На трассе М5 в Бессоновском районе проезжую часть сузили до двух полос

04.05.2019|12:13
Печать

На участке ремонта трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области временно ограничено движение. Об этом в субботу, 4 мая, сообщила специалист ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.

Причиной ограничения стали ремонтные работы на 645-657-м километрах.

«В районе н. п. Монтажный проезжая часть сужена с четырех до двух полос. Скорость в местах производства работ ограничена до 40 км/ч», - уточнила Ирина Елизарова.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Сложная ситуация на трассе из-за сужения проезжей части наблюдалась уже 3 мая. В редакцию ИА «ПензаИнформ» написал горожанин, который в этот день решил съездить на Восточное кладбище и привести в порядок могилы близких.

«Совершенно не продумано. Людям, которые выезжают на трассу со стороны Шуиста, приходится с трудом вклиниваться между фурами. А их водители, устав от стояния в пробке, не горят энтузиазмом кого-нибудь пропускать. Очень много «обочечников». Что будет твориться на Радоницу, страшно представить. Дорожникам нужно открыть хотя бы одну полосу», - выразил сомнения пензенец.

Кроме того, у ряда водителей возникают сложности с пониманием знаков регулировщика, работающего рядом со светофором.

«Сам светофор включен, а многие не помнят, что регулировщик главнее, и едут по светофору. Регулировщик стоит, машет руками, и происходит путаница», - добавил горожанин.

Источник — фото Романа Лаврентьева, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|04.05.2019 14:03|

какая скорость 40 км. там просто все стоят.эти вещи надо делать как-то по другому.

Гость|04.05.2019 15:30|

Вчера 2 часа времени потерял из-за того что эти не могли свои морковки в сторону отодвинуть. Техника не работала зато ограждения стоят. Людей в пробку загнали и сидят курят в тенечке.

Гость|04.05.2019 15:37|

может все-таки на Радоницу сделают божье дело,откроют на время трассу...

Гость|04.05.2019 15:44|

Предлагаю на Радоницу крестный ход по трассе организовать!

Гость|04.05.2019 15:44|

что дорожникам мешает укладывать в ночное время трасса пустая

Гость|04.05.2019 16:04|

это видимо надолго.....

Гость|04.05.2019 16:04|

Гость писал(a):

что дорожникам мешает укладывать в ночное время трасса пустая
Антинародная власть.Хаос конёк этой власти.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!