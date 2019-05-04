04.05.2019 | 16:05

Бережное отношение к воде - практически у всех жителей поселка ЗИФ. Он далеко от центра, находится за трассой М5, но является частью города. О таком благе цивилизации, как водопровод, там только мечтают.

«Это XXI век! У нас нет воды. Поселок сидит без воды даже технической, питьевую мы едем в город покупать, а как быть? Семьи у нас многодетные», - пожаловалась Валентина Бурлинина.

«Двое детей у нас, вообще воды нет. Ни скважины, ничего. Чтобы скважину вырыть, надо 150 тысяч, не меньше», - отметила Елена Волкова.

У подземных источников есть свойство исчезать или залегать на дно. Вода играет с жителями злую шутку: не течет ни из центральной системы, ни из самодельных источников.

«Бурили, на 35 метров даже бурили», - рассказал Рушан Сафаев.

Анатолий Малышкин задекорировал скважину камнями и кусками стекла. На нее надежды больше нет, только насос сожжешь, сетует пенсионер. У него по участку и в доме расставлены емкости.

«Это дождевая вода, которой мы моем посуду, а потом привозят воду, споласкиваем уже городской водой», - пояснил он.

Люди получили там участки для строительства. В конце 90-х годов по некоторым улицам даже трубы проложили, но воду по ним так и не пустили. Теперь в поселке - больше 200 домов. И в каждом хотят открыть кран и забыть о проблеме.

«Делали проектно-сметную документацию, которая практически была готова в этом году. Но с учетом изменений в устройстве федеральной дороги М5, которые связаны с проектно-сметной документацией по очередной автомобильной развязке, у нас ситуация немножко затянулась в экспертизе. Мы были вынуждены в проект вносить изменения», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Городские власти рассчитывают, что положительное экспертное заключение будет получено в ближайшее время. На условиях софинансирования проложат сети.

«70% - областные деньги, 30% - муниципальные. Огромный объем работ, примерно 70 миллионов общей стоимости с обустройством санитарной зоны и резервуаров для пожаротушения», - добавил Виктор Кувайцев.

Планируют, что уже в этом году приступят к реализации проекта по водоснабжению ЗИФа.