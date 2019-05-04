04.05.2019 | 16:57

Не на сцене, а у парадного входа пензенского драмтеатра выступил образцовый духовой оркестр войсковой части города Заречного.

Так торжественно сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Своими слаженными действиями военнослужащие будили в горожанах патриотические чувства.

Офицеры также объясняли людям, где и как нужно носить георгиевскую ленточку: только на левой стороне груди и никак иначе. Тем временем пензенцы вместе с военными музыкантами ждали приближения Дня Победы.