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Общество | Духовой оркестр из Заречного будил в пензенцах патриотизм

04.05.2019|16:57
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Не на сцене, а у парадного входа пензенского драмтеатра выступил образцовый духовой оркестр войсковой части города Заречного.

Так торжественно сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Своими слаженными действиями военнослужащие будили в горожанах патриотические чувства.

Офицеры также объясняли людям, где и как нужно носить георгиевскую ленточку: только на левой стороне груди и никак иначе. Тем временем пензенцы вместе с военными музыкантами ждали приближения Дня Победы.

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Гость|04.05.2019 18:45|

А в каком состоянии Стела Героев ВОВ и Труда на Советской площади.? Как там Патриотизм?

Стелу Героев ВОВ предали или продали?

Гость|04.05.2019 18:51|

боцман,☮а как конкретно ты хулиганил?

Гость|04.05.2019 19:25|

Очередной глупый заголовок.

Гость|04.05.2019 20:29|

Гость писал(a):

Стелу Героев ВОВ предали или продали?
Не может этого быть!!!!Какой же тогда патриотизм? Профанация одна

Гость|04.05.2019 20:32|

И чё, разбудил?

Гость|04.05.2019 20:34|

"Тем временем пензенцы вместе с военными музыкантами ждали приближения Дня Победы."

Ну нет слов в ответ на такие перлы!

Гость|04.05.2019 22:12|

Не плохо было бы рядом с оркестром поставить полевую кухню и всех желающих кормить гречневой кашей с тушенкой бесплатно,люди бы оркестр слушали и кашей насыщались,это было бы просто чудесно.

Гость|04.05.2019 22:13|

Правильно ,а если бы еще грамм по 150 и пляски начались бы.

Гость|04.05.2019 22:20|

Гость писал(a):

А в каком состоянии Стела Героев ВОВ и Труда на Советской площади.? Как там Патриотизм?

Стелу Героев ВОВ предали или продали?[/quote +650000

Гость|04.05.2019 22:21|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Стелу Героев ВОВ предали или продали?
Не может этого быть!!!! Какой же тогда патриотизм? Профанация одна
Профанация.

Гость|04.05.2019 22:22|

Гость писал(a):

Не плохо было бы рядом с оркестром поставить полевую кухню и всех желающих кормить гречневой кашей с тушенкой бесплатно,люди бы оркестр слушали и кашей насыщались,это было бы просто чудесно.
Буртасы оголодали?

Гость|04.05.2019 22:30|

Такая музыка повышает онанизм и гомосексуализм.

Имя: Гость
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