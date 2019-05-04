Не на сцене, а у парадного входа пензенского драмтеатра выступил образцовый духовой оркестр войсковой части города Заречного.
Так торжественно сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка». Своими слаженными действиями военнослужащие будили в горожанах патриотические чувства.
Офицеры также объясняли людям, где и как нужно носить георгиевскую ленточку: только на левой стороне груди и никак иначе. Тем временем пензенцы вместе с военными музыкантами ждали приближения Дня Победы.
А в каком состоянии Стела Героев ВОВ и Труда на Советской площади.? Как там Патриотизм?
Стелу Героев ВОВ предали или продали?