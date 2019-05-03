03.05.2019 | 15:11

Под девизом «Мир, Спутник, май» на фонтанной площади в Городе Спутнике прошли первые майские праздничные выходные. Несколько часов жители и гости микрорайона пели песни вместе со взрослыми и юными артистами, танцевали, радовались солнечной погоде, смеялись над шутками ведущего, а между делом получали подарки от многочисленных партнеров праздника.

Майские праздники - одни из самых ожидаемых в Спутнике, потому что с них начинается сезон постоянных мероприятий на набережной. Неудивительно, что сотни людей собрались на фонтанной площади еще за час до официального начала: все были в предвкушении шоу, которое создадут организаторы.

Поочередно на сцену под аплодисменты выходили музыканты и танцоры, чуть поодаль детей развлекали аниматоры, желающие фотографировались с игривыми хаски и мастерили воздушных змеев, которых тут же и запускали.

Чтобы получить призы, нужно было либо станцевать лучше всех, либо сделать самое запоминающееся селфи, либо продиктовать номер своей единой карты жителя Спутника организаторам большой лотереи.

В рамках праздника состоялась большая автограф-сессия с участниками турнира по смешанным единоборствам (MMA) серии GR Fight. Спутник удостоился слов похвалы от таких именитых гостей, как чемпион России по боевому самбо Абубакар Нурмагомедов и один из тренеров действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес.

Завершился праздник большим концертом кавер-группы «КонтраБанда».

«Мы не нарушаем традиции - берем за основу лучшее из того, что нами проводилось, и доводим до совершенства на радость зрителям. Так что ждите много ярких событий в этом сезоне», - подытожил арт-директор парка Спутника Игорь Лакодин.

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