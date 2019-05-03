03.05.2019 | 13:48

В воскресенье, 5 мая, в Пензе состоится благотворительная акция «Пасхальная радость в каждый дом».

Она пройдет в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме (бывшем Доме культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского).

«С 12:00 до 15:00 всем нуждающимся будет предложена в дар новая женская одежда размера 48-72, 12 моделей (всего 600 единиц)», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Кроме того, гостей праздника ждут пасхальные гуляния со сладким угощением.