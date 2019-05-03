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Общество | В бывшем ДК имени Дзержинского в Пензе пройдет пасхальная акция

03.05.2019|13:48
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В воскресенье, 5 мая, в Пензе состоится благотворительная акция «Пасхальная радость в каждый дом».

Она пройдет в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме (бывшем Доме культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского).

«С 12:00 до 15:00 всем нуждающимся будет предложена в дар новая женская одежда размера 48-72, 12 моделей (всего 600 единиц)», - сообщается на сайте Пензенской епархии.

Кроме того, гостей праздника ждут пасхальные гуляния со сладким угощением.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость|03.05.2019 14:37|

Отдали таки попам. А зря.

Гость|03.05.2019 14:45|

Опа! И давно там вывеска поменялась?

Гость|03.05.2019 14:56|

Жрецы жёстко тролят нормальных людей.

Когда ж они нажрутся, эти попы?

Гость|03.05.2019 14:56|

Крестный ход будет?

Свежих мощей привезут?

Гость|03.05.2019 15:09|

Во Славу Божию! Христос Воскресе!!!

Гость|03.05.2019 15:22|

Отобрали гады у детей здание. Ни дна им не покрышки сволочам.

Гость|03.05.2019 15:23|

Просто бизнес: Служители Русской православной церкви в регионах зарабатывают больше, чем большинство госслужащих. Месячная зарплата священника достигает 1 млн рублей, что в несколько раз выше заработка чиновника.

Гость|03.05.2019 15:24|

Это секта к богу никакого отношения не имеет.

Гость|03.05.2019 15:27|

Не зря же форсируют восстановление бывшего дома офицеров, что бы приглушить возмущение родителей.

Кузнецова, АУ.

Гость|03.05.2019 15:37|

penzainform.ru писал(a):

Она пройдет в епархиальном духовно-просветительском центре имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме (бывшем Доме культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского).
Оккупанты всё же отжали здание у детей.

Гость|03.05.2019 15:43|

Гость писал(a):

Кузнецова, АУ.
Попадья Ау.

Гость|03.05.2019 15:44|

Непонятно,как воспевающий Будду Бобиков допустил в свой храм этих бородатых артистов?

Гость|03.05.2019 15:49|

Вероятно Бобиков и попы одной масти,вот и консеннсус?.

Гость|03.05.2019 15:51|

Помнится один Витёк из Левого Фронта кричал,что прикуёт себя наручниками к дверям этого ДК,если попы там станут хозяевами.Попы стали хозяевами,а Витька не видно и не слышно.

Гость|03.05.2019 16:00|

Прикол в том,что в это ТЦ только недавно прошла служба-концерт воспевающая Будду,а скоро там сам глава пензенских буддистов станцует во хвалу Будды.Странное течение в Пензе появилось,православный буддизм.

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