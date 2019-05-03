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Общество | Пензенцев приглашают принять участие в посадке голубых елей

03.05.2019|11:01
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В пятницу, 3 мая, в Пензе высадили молодые голубые ели. Акция стала одним из мероприятий, посвященных 80-летию образования Пензенской области.

Елочки посадили на улице 8 Марта в районе «Глобуса», на улицах Пушкина, Плеханова, Антонова, Баумана, Богданова, в зеленой зоне на пересечении улиц Космодемьянской и Захарова, в Могилевском дворике.

Также колючие деревца появились в городских скверах имени Белинского, Лермонтова, Тарасова (ул. Карпинского), «Проводы», Славы, в зеленых зонах на улице Лядова, на проспекте Строителей (напротив областной библиотеки) и на перекрестке улиц Беляева и Кирпичной.

Всего в городе будет посажено 550 елей. Для этого в каждом районе определены несколько площадок.

«Завтра и послезавтра акция продолжится. Приглашаем всех желающих принять в ней участие и внести свой вклад в благоустройство нашего города», - сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который также посадил несколько елей в разных местах города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, все желающие сделать Пензу зеленым городом могут обратиться в администрацию своего района.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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Гость|03.05.2019 11:52|

Не хочу критиковать, но расстояние между деревьями должно быть не менее 6-7 метров, а не как на фото, они потом мешать будут друг другу! Где завтра будут сажать? В каком районе города?

Гость|03.05.2019 12:00|

Пральна.Голубых надо закапывать.И поглубже.

Гость|03.05.2019 12:09|

В зелёно городе заведётся зелёный змий.

Гость|03.05.2019 12:10|

Когда будут сажать голубых чинушей?

Гость|03.05.2019 13:05|

Великолепно, надо ещё сквер напротив пл. Ленина елями досадить. Там их явно не хватает!

Гость|03.05.2019 13:12|

Анекдот с бородой-голубые не только ели, но и выпивали.

Гость|03.05.2019 13:28|

А на фото обычные ели.Их потом что красить будут?

Гость|03.05.2019 14:56|

Всё меньше и меньше лояльных к нашей власти?

Гость|03.05.2019 15:22|

А зачем мы должны сажать ёлки?Для этого мы содержим целую армию под названием зеленхоз.

Гость|03.05.2019 15:26|

ПОЧЕМУ ВО ДВОРАХ В ЦЕНТРЕ ПЕНЗЫ НЕ ВЫСАЖИВАЮТ ДЕРЕВЬЯ? ВСЁ ПОВЫРУБАЛИ! КРУГОМ ПАРКОВКИ И ГРЯЗЬ!

Гость|03.05.2019 15:26|

Кто будет губернатором?

1.Лидин?

2.Супиков?

3.Назначенец Москвы?

Гость|03.05.2019 15:30|

а почему не написали где будут сажать деревья, куда нужно прийти и какое время?

Гость|03.05.2019 15:39|

Гость писал(a):

Кто будет губернатором?

1.Лидин?

2.Супиков?

3.Назначенец Москвы?

Хотят многие упыри,как местные так и московские.

Гость|03.05.2019 16:03|

Голубые ели... и пили

Гость|03.05.2019 17:33|

что ж так пишите безграмотно! КУДА приглашают? заголовок дали, а ответа нет(((

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Имя: Гость
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