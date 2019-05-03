В пятницу, 3 мая, в Пензе высадили молодые голубые ели. Акция стала одним из мероприятий, посвященных 80-летию образования Пензенской области.
Елочки посадили на улице 8 Марта в районе «Глобуса», на улицах Пушкина, Плеханова, Антонова, Баумана, Богданова, в зеленой зоне на пересечении улиц Космодемьянской и Захарова, в Могилевском дворике.
Также колючие деревца появились в городских скверах имени Белинского, Лермонтова, Тарасова (ул. Карпинского), «Проводы», Славы, в зеленых зонах на улице Лядова, на проспекте Строителей (напротив областной библиотеки) и на перекрестке улиц Беляева и Кирпичной.
Всего в городе будет посажено 550 елей. Для этого в каждом районе определены несколько площадок.
«Завтра и послезавтра акция продолжится. Приглашаем всех желающих принять в ней участие и внести свой вклад в благоустройство нашего города», - сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который также посадил несколько елей в разных местах города.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, все желающие сделать Пензу зеленым городом могут обратиться в администрацию своего района.
Не хочу критиковать, но расстояние между деревьями должно быть не менее 6-7 метров, а не как на фото, они потом мешать будут друг другу! Где завтра будут сажать? В каком районе города?