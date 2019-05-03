03.05.2019 | 11:01

В пятницу, 3 мая, в Пензе высадили молодые голубые ели. Акция стала одним из мероприятий, посвященных 80-летию образования Пензенской области.

Елочки посадили на улице 8 Марта в районе «Глобуса», на улицах Пушкина, Плеханова, Антонова, Баумана, Богданова, в зеленой зоне на пересечении улиц Космодемьянской и Захарова, в Могилевском дворике.

Также колючие деревца появились в городских скверах имени Белинского, Лермонтова, Тарасова (ул. Карпинского), «Проводы», Славы, в зеленых зонах на улице Лядова, на проспекте Строителей (напротив областной библиотеки) и на перекрестке улиц Беляева и Кирпичной.

Всего в городе будет посажено 550 елей. Для этого в каждом районе определены несколько площадок.

«Завтра и послезавтра акция продолжится. Приглашаем всех желающих принять в ней участие и внести свой вклад в благоустройство нашего города», - сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который также посадил несколько елей в разных местах города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, все желающие сделать Пензу зеленым городом могут обратиться в администрацию своего района.