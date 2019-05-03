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Общество | На улице Суворова жители отпраздновали юбилей дома № 160

03.05.2019|17:01
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Один юбилей на всех отмечали жители пятиэтажки № 160 на улице Суворова. Она была сдана в эксплуатацию в 1969 году.

«50 лет нашему дому, вселились молодыми все, кому 20, кому было 25, а сейчас нам всем уже 80 лет почти, да и не почти. А мы все дружные, дружба у нас всегда», - рассказала жительница дома Надежда Шамарина.

«Таких домов не найдешь, похож наш дом на 50-летний? Не похож! Будто его только построили, блестит, красуется. И девушки, которые старожилы, этот дом, эту территорию чистят каждый день», - добавила ее соседка Татьяна Бочкова.

Там жил известный российский политик, депутат Государственной думы Виктор Илюхин. Изначально пятиэтажку в основном заселяли учителя, которые до сих пор там хозяйничают.

«Люди проявляли активность, я ничем не гнушалась, они оказывали и материальную, и моральную помощь, и физическую, тут было все заращено, и в подвал они лазали - все делали», - отметила первый председатель дома № 160 на ул. Суворова Нина Кузьмина.

Старожилы говорят, что их дом очень спокойный. Практически никогда не было скандалов, пьяных дебошей и праздно шатающихся хулиганов.

После концерта и поздравительных речей жители дома устроили для себя чаепитие на свежем воздухе.

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