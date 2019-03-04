Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 мар 2019|12:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
  74.74  |  $  65.80
 

Общество | В Заречном памятник пропуску перенесут в новый сквер

04.03.2019|10:55
Печать

Этим летом в Заречном будут благоустроены 37 дворов, которые по заявкам жителей вошли в программу «Формирование современной городской среды».

После того как сойдет снег, комиссия определит очередность ремонта.

«Также за счет средств программы «Формирование современной городской среды» в Заречном в этом году планируют завершить благоустройство зоны отдыха «Лесная». Здесь осталось привести в порядок малые формы на песчаном пляже Лесного пруда и выложить тротуарной плиткой дорожку от этого пляжа до проспекта Победы», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на Управление общественных связей Заречного.

Кроме того, в закрытом городе выложат брусчаткой вход в зону отдыха «Солнечная» возле бюста Лермонтова. Администрация также планирует благоустроить прогулочную территорию напротив ТЮЗа и разбить на пересечении проспекта 30-летия Победы и улицы Братской сквер, в который будет перенесен памятник пропуску.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость|04.03.2019 11:38|

так вот ентот асфальтный каток у них в качестве памятника пропуска? ...он оно как в зато всё не просто....

Гость|04.03.2019 11:40|

А ведь если честно людям как бы вам вежливо сказать всё равно . В массе им до лампочки все ваши идеи . Бегайте с этим памятником из угла в угол . Квто вам не даёт ?

Гость|04.03.2019 11:58|

А кому в Пензе интересно, что там, в лосятнике, благоустраивать будут? Зачем нам эти местечковые новости из-за колючки?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!