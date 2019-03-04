04.03.2019 | 10:55

Этим летом в Заречном будут благоустроены 37 дворов, которые по заявкам жителей вошли в программу «Формирование современной городской среды».

После того как сойдет снег, комиссия определит очередность ремонта.

«Также за счет средств программы «Формирование современной городской среды» в Заречном в этом году планируют завершить благоустройство зоны отдыха «Лесная». Здесь осталось привести в порядок малые формы на песчаном пляже Лесного пруда и выложить тротуарной плиткой дорожку от этого пляжа до проспекта Победы», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на Управление общественных связей Заречного.

Кроме того, в закрытом городе выложат брусчаткой вход в зону отдыха «Солнечная» возле бюста Лермонтова. Администрация также планирует благоустроить прогулочную территорию напротив ТЮЗа и разбить на пересечении проспекта 30-летия Победы и улицы Братской сквер, в который будет перенесен памятник пропуску.