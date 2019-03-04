04.03.2019 | 15:38

В марте 2019 года в центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» запланировано проведение профилактических работ контрольно-кассовой техники.

В связи с этим клиентские офисы в определенные дни станут работать в режиме оказания консультационной помощи, а прием платежей временно проводиться не будет.

Для планирования визита в центры обслуживания клиентов для оплаты услуг пензенцам предлагают ознакомиться с графиком профилактических работ в различных подразделениях компании.

4 марта действуют в ограниченном режиме подразделения, расположенные в Пензе на ул. Терновского, 160Б, а также Мокшанская, Лунинская, Бессоновская, Иссинская и Шемышейская районные службы сбыта.

6 марта платежи не принимают в Сердобском, Малосердобинском, Тамалинском, Колышлейском, Кондольском и Бековском районах, а также в Сердобске.

11 марта консультации без приема платежей проведут специалисты Кузнецкого межрайонного отделения, Камешкирской, Городищенской, Неверкинской, Лопатинской, Сосновоборской и Никольской районных служб сбыта.

12 марта профилактическая работа запланирована в Каменском МРО, а также в Каменской, Белинской, Пачелмской и Башмаковской РСС.

13 марта будут ограничены действия работников Нижнеломовского МРО, а также Наровчатской, Земетчинской, Спасской и Вадинской сбытовых служб.

Следует иметь в виду, что клиенты ООО «ТНС энерго Пенза» могут оплатить электроэнергию и иные услуги с помощью банковской карты:

- на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации,

- в личном кабинете на сайте компании;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для Android).

Также внести платежи можно в офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.