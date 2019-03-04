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Общество | В Пензе пройдут встречи с жителями для обсуждения благоустройства дворов

04.03.2019|12:12
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В Пензе начинается цикл встреч с жителями для обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворов по программе «Формирование современной городской среды».

График мероприятий, которые состоятся во дворах с 5 по 19 марта, опубликован на сайте администрации областного центра. Начало собраний в 17:00.

5 марта пройдут встречи с жителями домов № 33, 37, 47, 49 на ул. Мира, № 1, 1а и 7 на Карпинского, № 3а, 3Б и 5 на Ухтомского, № 7 на Кронштадтской.

6 марта собрания запланированы на ул. Экспериментальной, 12, 16, 17, 18, проспекте Строителей, 50, ул. Чаадаева, 111 и 113, и Карпинского, 45.

11 марта состоятся собрания по адресам: ул. Кижеватова, 1, 3, ул. Кл. Цеткин, 49, 51, 53, 55, проспект Строителей, 98, 108, Пограничный проезд, 11, 21, ул. Межрайонная, 12.

12 марта на встречах ждут жителей ул. 8 Марта, 15, Кижеватова, 31, Воронова, 24, проспекта Победы, 77, 79, и проспекта Строителей, 30.

13 марта обсуждение проектов пройдет на ул. Рахманинова, 25, 27, Коммунистической, 36, 36а, 40а, Измайлова, 73, 81, Терешковой, 10а, 10Б, и Вадинской, 6а, 10.

14 марта ждут жителей дома № 20 на Рахманинова, 18 и 26 на Спартаковской, 22 и 24 на Пушкина, 119а и 119Б на Калинина.

15 марта намечены встречи на ул. К. Маркса, 12, Суворова, 15, Бакунина, 30а, 36, 36а, Лядова, 18, 20, 32, Бородина, 17.

18 марта проекты будут рассматриваться на проспекте Строителей, 166, ул. Леонова, 19, Пролетарской, 6, и в Военном Городке, 156 и 188.

Завершатся встречи 19 марта по адресам: Аустрина, 146, 150а, и Тепличная, 8, 10.

Программа предусматривает также благоустройство общественных территорий. В рейтинговом голосовании, которое прошло в Пензе 1 марта, лидером стала набережная реки Суры. За этот проект отдано 29 284 голоса.

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Гость|04.03.2019 12:40|

penzainform.ru писал(a):

для обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворов
Каких дизайн проектов? Половина денег на эти проекты уйдет. Хорошо если хватит на асфальт и лавки.

Гость|04.03.2019 12:48|

Самое главное, необходимо запретить стоянки авто во дворах, всю придомовую территорию озеленить хорошими газонами, это минимум для комфорта.

Гость|04.03.2019 12:52|

Ой бред.

Гость|04.03.2019 12:56|

Гость писал(a):

Гость|04.03.2019 12:52|

Ой бред.

Вам с ним жить. ; )

Гость|04.03.2019 13:01|

Значит снова будут грабить!

Гость|04.03.2019 13:03|

Почему не хотят посетить Фабричную 3 ???

Гость|04.03.2019 13:12|

Дворы сначала расчистите, а то где собираться?

Имя: Гость
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