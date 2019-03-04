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Общество | В Пензе появится новый арт-объект - символ удачи для горожан

04.03.2019|09:20
Печать

Один из пензенских предпринимателей предложил главе администрации города Виктору Кувайцеву установить на улице Московской скульптуру, изображающую кузнеца. Владелец здания в центре города готов заказать арт-объект у мастера, проживающего в Каменском районе, и подарить его Пензе.

Представители бизнесмена показали наброски будущего памятника и поинтересовались порядком получения разрешения на его установку.

Виктор Кувайцев одобрил идею, но отметил, что проект должен быть утвержден на региональном градостроительном совете.

«Необходимо подготовить эскизный проект, включающий место размещения, указать сроки изготовления и источники финансирования. Управление градостроительства и архитектуры поможет вам в этом. Затем проект следует представить на рассмотрение рабочей группы градостроительного совета при правительстве Пензенской области», - пояснил мэр.

Внимание Виктора Кувайцева привлекла подкова в руках кузнеца. По его мнению, этот элемент может стать символом счастья и удачи для пензенцев и гостей города.

«Авторы проекта считают, что скульптура может стать собирательным образом представителей профессии, которые в прошлом трудились в Пензенской области и продолжают развивать направление. Сегодня кузнечное дело выходит на новый уровень развития, представляя собой сложную творческую работу», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|04.03.2019 09:40|

Радуют по понедельникам!

Гость|04.03.2019 09:42|

penzainform.ru писал(a):

скульптура может стать собирательным образом представителей профессии, которые в прошлом трудились в Пензенской области
Памятник промышленности г.Пензы? А венки возлагать будет можно?

Гость|04.03.2019 09:44|

В Кузнецке есть пластмассовый Кузнецк. Какой будет в Пензе?

Гость|04.03.2019 09:55|

По задумкам 10 арт-объектов. Блажен кто верует?

Гость|04.03.2019 09:56|

на рассмотрение рабочей группЕ ... очепятка

Гость|04.03.2019 09:56|

Горожанам нужны новые рабочие места,а не символы удачи.

Гость|04.03.2019 10:05|

у нас уже арт обьект таганаит камушек есть!

Гость|04.03.2019 10:08|

одни символы а где удача-то

Гость|04.03.2019 10:11|

Дожили до понедельника!

Гость|04.03.2019 10:13|

Ваше благородик, госпожа Удача, к спекулянтам добрая, к пензякам иначе...

Гость|04.03.2019 10:22|

Постройте КРЕМАТОРИЙ как обещали. Чемодановское кладбище сравнимо со свалкой и весной всё в воде. Скотомогильники у хороших хозяев выглядят лучше. Постройте нормальные колумбарии для урн с прахом.

Гость|04.03.2019 10:27|

каво?

Гость|04.03.2019 10:29|

на фонтане уже был один такой спонсорский арт-объект из бетона, через неделю рассыпался

Гость|04.03.2019 10:29|

Памятник бордюру?

Гость|04.03.2019 10:54|

Есть один уже, вот и чешите пятки ему на удачу.А коль деньги лишние есть. Направьте на разработку лазера чтобы "сосули сбивать"

Имя: Гость
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