04.03.2019 | 09:20

Один из пензенских предпринимателей предложил главе администрации города Виктору Кувайцеву установить на улице Московской скульптуру, изображающую кузнеца. Владелец здания в центре города готов заказать арт-объект у мастера, проживающего в Каменском районе, и подарить его Пензе.

Представители бизнесмена показали наброски будущего памятника и поинтересовались порядком получения разрешения на его установку.

Виктор Кувайцев одобрил идею, но отметил, что проект должен быть утвержден на региональном градостроительном совете.

«Необходимо подготовить эскизный проект, включающий место размещения, указать сроки изготовления и источники финансирования. Управление градостроительства и архитектуры поможет вам в этом. Затем проект следует представить на рассмотрение рабочей группы градостроительного совета при правительстве Пензенской области», - пояснил мэр.

Внимание Виктора Кувайцева привлекла подкова в руках кузнеца. По его мнению, этот элемент может стать символом счастья и удачи для пензенцев и гостей города.

«Авторы проекта считают, что скульптура может стать собирательным образом представителей профессии, которые в прошлом трудились в Пензенской области и продолжают развивать направление. Сегодня кузнечное дело выходит на новый уровень развития, представляя собой сложную творческую работу», - рассказали в пресс-службе мэрии.