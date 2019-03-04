04.03.2019 | 15:41

Все дороги жителей и гостей региона сегодня ведут в Спутник: в поисках отдыха, новой работы и новой жизни. Тем более что Спутник расположен всего в пяти минутах езды от аэропорта и в получасе от железнодорожного вокзала.

В микрорайон и из него сегодня ведут четыре пути: с правобережья Суры через понтонный мост, с улицы Ново-Терновской по улице Алой и с улицы Терновского по улицам Петровской и Сухумской. То есть три пути из четырех упираются в плотное автомобильное движение по улице Терновского в сторону центра Пензы.

Решение, которое может кардинально изменить транспортную карту не только вблизи Спутника, но и во всей Терновке, родилось в строительном холдинге «Термодом» и сейчас находит поддержку со стороны городских и областных чиновников.

Специалисты «Термодома» занимаются проектированием дороги - дублера улицы Терновского, которая свяжет Спутник с пензенским микрорайоном ГПЗ.

«Дорога-дублер пройдет вдоль реки параллельно Терновского до улицы Луговой через новый мост, который также предусмотрен в проекте. Далее движение продолжится до Свердловского моста. Таким образом, Спутник будет связан с микрорайонами Пенза-II и Пенза-III, минуя центр города», - прокомментировала начальник отдела капитального строительства ООО ПКФ «Термодом» Светлана Сорокина.

Другая часть проекта строительства дороги-дублера связана с обновлением улицы Ростовской, по которой через новую планируемую развязку можно попасть на Окружную.

«Еще решение, которое позволит разделить автомобильные потоки, - это проект, связывающий улицу Алую в Спутнике через улицу Перспективную с дорогой в направлении Бригадирского моста. Этот проект мы разрабатываем, а работы по расширению улицы Алой до четырех полос уже запланированы», - отметила Светлана Сорокина.

Строительный холдинг учитывает и пожелания жителей Спутника, которые ранее высказывались о необходимости еще одного выезда на улицу Терновского. В разработке специалистов «Термодома» есть проект дороги, соединяющей улицу Изумрудную с Терновского через улицу Терешковой.

Каждый проект требует немалых усилий и вложений, но все они будут реализованы, так как речь идет о комфорте десятков тысяч жителей.

Город Спутник будет не только развиваться сам, но и менять к лучшему жизнь вокруг микрорайона.