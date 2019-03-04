04.03.2019 | 14:22

В Пензе начата доследственная проверка обстоятельств смерти 72-летней пациентки больницы № 4. Об этом в понедельник, 4 марта, ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

«Будет дана оценка действиям (бездействию) врачей, а также качества оказания женщине медицинской помощи», - пояснила Татьяна Махницкая.

Историю предала огласке дочь умершей. Пензячка, потерявшая мать, обвиняет в ее смерти врачей.

Пожилая женщина почувствовала себя плохо 10 декабря 2018 года. С кислородом в крови 69% ее госпитализировали в больницу № 4, где сделали рентген.

«Врач сказала, что пневмония не подтвердилась, но есть что полечить. Что именно, она не уточнила», - рассказала дочь умершей в группе «Пенза Новости» в соцсети «ВКонтакте».

14 декабря женщина впала в полусознательное состояние: не реагировала на боль, ее губы и пальцы посинели. Кислород в крови был 70%. В реанимацию ее перевели только 15-го числа, когда она перестала самостоятельно дышать. 17-го пензячка умерла.

Вскрытие производилось в присутствии судмедэксперта. Причиной смерти 72-летней женщины оказались легочная эмболия, застойная сердечная недостаточность.