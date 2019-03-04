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Общество | Следователи оценят работу врачей после смерти пензячки в больнице № 4

04.03.2019|14:22
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В Пензе начата доследственная проверка обстоятельств смерти 72-летней пациентки больницы № 4. Об этом в понедельник, 4 марта, ИА «ПензаИнформ» сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

«Будет дана оценка действиям (бездействию) врачей, а также качества оказания женщине медицинской помощи», - пояснила Татьяна Махницкая.

Историю предала огласке дочь умершей. Пензячка, потерявшая мать, обвиняет в ее смерти врачей.

Пожилая женщина почувствовала себя плохо 10 декабря 2018 года. С кислородом в крови 69% ее госпитализировали в больницу № 4, где сделали рентген.

«Врач сказала, что пневмония не подтвердилась, но есть что полечить. Что именно, она не уточнила», - рассказала дочь умершей в группе «Пенза Новости» в соцсети «ВКонтакте».

14 декабря женщина впала в полусознательное состояние: не реагировала на боль, ее губы и пальцы посинели. Кислород в крови был 70%. В реанимацию ее перевели только 15-го числа, когда она перестала самостоятельно дышать. 17-го пензячка умерла.

Вскрытие производилось в присутствии судмедэксперта. Причиной смерти 72-летней женщины оказались легочная эмболия, застойная сердечная недостаточность.

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Гость|04.03.2019 14:30|

кругом один бардак

Гость|04.03.2019 14:31|

неделю раскачаться не могли ...

Гость|04.03.2019 14:55|

Чаще нужно проверять медиков на предмет правильности оказания медпомощи. Зарплаты подняли-будьте добры оказывать качественную медпомощь. А то раньше все плакали,какая у них мизерная зарплата,а теперь сплошь иномарки врачей перед больничками.

Гость|04.03.2019 14:59|

Что можно сделать с таким диагнозом? Кто смелый- ответьте.

Гость|04.03.2019 15:04|

Гость писал(a):

Гость|04.03.2019 14:59|

Что можно сделать с таким диагнозом? Кто смелый- ответьте.

Уволить всех врачей,окончивших политех и отправить их слесарями на СТО.А учиться на врачей,как и прежде,в Саратове.

Гость|04.03.2019 15:06|

Это не ответ

Гость|04.03.2019 15:09|

Давно пора разогнать всех прачей больницы вместе с главным врачом.Жуткая некомпетентнось, равнодушие и хамство к больным.Не дай Бог никому попасть в эту амбулаторию.Куда смотрит руководство минздрава?

Гость|04.03.2019 15:09|

А где главный врач - почему не несёт ответственность уголовную за смерть гражданина, Как его ФИО для начала,освободить его от должности,коль не способен навести порядок и дисциплину,за такую громадную зарплату,другие вздрогнут!

Гость|04.03.2019 15:14|

Вы о чём? Рыба гниёт с головы. Нет вопросов к минздраву Пензы?

Гость|04.03.2019 15:15|

Это ещё цветики в 5 в разы хуже отношение и ничего.

Гость|04.03.2019 15:15|

Тоже свекор там лежал ,говорит не лечат, обследование не проводят

Гость|04.03.2019 15:17|

Гость писал(a):

Нет вопросов к минздраву Пензы?
Поверите?Нет.

С идиотами и сволочами стараюсь избегать общения.

Гость|04.03.2019 15:19|

Гость писал(a):

А где главный врач - почему не несёт ответственность уголовную за смерть гражданина
Вот она классическая реакция тупого буртаса - тупой буртас требует всех посадить.

Теперь посмотрим с другой стороны - а вины дочули, умершей гражданки, нет? Почему скорую вызвали только, когда женщине стало совсем плохо?

Почему, вы буртасы занимаетесь самолечением, а к медикам обращаетесь только тогда, когда последствия необратимы?

Может стоит более детально разобраться в ситуации, а не верещать как женщина с низкой социальной ответственностью которую клиент "кинул"?

Гость|04.03.2019 15:27|

Гость писал(a):

Уволить всех врачей,окончивших политех и отправить их слесарями на СТО.А учиться на врачей,как и прежде,в Саратове.
Согласен ! Но лучше в Самаре ! А местных только в младший мед персонал не выше нянек и уборщиц, можно к ветеринарам.

Гость|04.03.2019 15:29|

Гость писал(a):

Почему, вы буртасы занимаетесь самолечением, а к медикам обращаетесь только тогда, когда последствия необратимы?
Только потому,что лечиться то негде и не у кого ! Запись к врачу 2-3 месяца ! Для большинства диагнозов 2-3 смертный приговор! А в больницу кладут только при смерти! Вот тебе и другая сторона ! Которая не лучше той.

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Имя: Гость
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