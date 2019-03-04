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Общество | Пензенцам рассказали, какие блины можно покупать

04.03.2019|11:42
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В понедельник, 4 марта, стартовала Масленая неделя. В региональном управлении Роспотребнадзора решили напомнить о профилактике пищевых отравлений пензенцам, предпочитающим блины не готовить, а покупать.

Приобретая замороженные блины, как с начинкой, так и без нее, нужно обратить внимание не только на срок годности, но и на внешний вид продукта.

«Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции», - подчеркнули в ведомстве.

В составе готовых блинов должны быть молоко, мука и куриные яйца, но также допустимы сухое молоко, яичный порошок и растительный белок.

При покупке горячих блинов в местах народных гуляний нужно оценить, соблюдает ли продавец правила гигиены, содержит ли в чистоте рабочее место и хранит ли скоропортящиеся ингредиенты в должных условиях.

В 2018 году в парке имени Белинского в Пензе на Масленицу блины - на кефире, на молоке, с начинкой и припеком - стоили от 25 рублей за штуку.

В 2019-м народные гулянья 10 марта пройдут в парке Белинского, Детском парке в Арбекове, зоопарке, ДК «Заря» в Ахунах, ДК «Маяковский» в Монтажном, Комсомольском парке и на площади Ленина.

В парке Белинского чучело сожгут в 19:00 - там подготовили куклу ростом 3 метра 60 сантиметров.

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Гость|04.03.2019 12:04|

Если на любые блины побрызгать святой водой - они станут свежие!

Гость|04.03.2019 12:08|

penzainform.ru писал(a):

При покупке горячих блинов в местах народных гуляний нужно оценить, соблюдает ли продавец правила гигиены, содержит ли в чистоте рабочее место и хранит ли скоропортящиеся ингредиенты в должных условиях.
А разве это не Роспотребнадзор должен делать?

Гость|04.03.2019 12:17|

Гостью:12:04 Борец с Богом,ты уймешься наконец?.какую публикацию не откроешь везде ты со своими 3 копейками,не боишься,что если будешь везде совать свой нос с непотребными словами,он возьмет,да и отвалиться.....

Гость|04.03.2019 12:21|

Не обращайте внимание на этого фрукта. Он типичный шизофреник, зацикленный на попах.

Имя: Гость
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