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Общество | В Росгвардии прокомментировали разборки с молодежью на Ладожской

03.03.2019|13:54
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В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области прокомментировали случай у кафе-бара «Встреча» на улице Ладожской.

В субботу, 2 марта, в 11:58 очевидец выложил в соцсеть фото и видео, где запечатлена нетрезвая молодежь, с которой разбираются сотрудники вышеупомянутого ведомства.

В управлении пояснили, что в 8:51 к ним поступил сигнал от барменши увеселительного заведения. По ее словам, группа отдыхавших парней и девушек вела себя неадекватно.

До приезда наряда задержания сотруднице бара удалось уговорить пьяных посетителей покинуть зал и выйти на улицу, поэтому прибывшие правоохранители застали их у входа.

«Барменша не стала заявлять на молодых людей, поэтому с ними просто провели профилактическую беседу. Тем не менее одного из парней пришлось доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - уточнили в Росгвардии.

Источник — фото и видео vk.com/penza_live
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Гость|03.03.2019 14:13|

Вписка :)) хотели в баре наверно вписаться.

Гость|03.03.2019 14:23|

Какая-то шляпа, история и видео г..но

Гость|03.03.2019 14:32|

А чё руки-то в карманах? Культуре эти гвардейцы не обучены? Где бронижилеты, каски, автоматы?

Гость|03.03.2019 14:40|

На улице Урицкого у дома44а в кафе спаивают молодеж всю ночь там пьют к утру росгвардия приезжает каждый день разборки.местным жителям покоя нет

Гость|03.03.2019 14:53|

Дверь такая у бара.... какой бар,такая и барменша,и соответствующая публика. Латрыжник одним словом

Имя: Гость
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