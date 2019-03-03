Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 мар 2019|16:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.80  |  $  65.81
 

Общество | Работники племзавода «Еланский» отчаялись получить зарплату

03.03.2019|15:05
Печать

Сотрудники племенного завода «Еланский» ждут своей зарплаты с осени прошлого года и, вероятно, останутся без денег в ближайшие месяцы. Хотя приставы работают над продажей части имущества предприятия.

Но процедура это сложная, длительная, официально началась только в 2019-м и на сколько затянется, сказать трудно.

«У нас арестовано как движимое, так и недвижимое имущество должника. В основном имущество у них находится в залоге у третьих лиц, но приставом было выявлено на сегодняшний день имущество и арестовано в счет погашения задолженности по заработной плате на три миллиона рублей. Действия по выявлению свободного от залога имущества будут продолжаться», - сообщила начальник межрайонного отдела УФССП России по области Вера Артемова.

В конце февраля измученные безденежьем люди обратились на 11 канал. Они успели обойти уже целый ряд инстанций.

«У руководства нет денег, средств для выплаты заработной платы. Нам в октябре выдавали за те месяца, в ноябре. А уже потом задолженность бросили выдавать», - пояснил работник ОАО «Племенной завод «Еланский» Алексей Ларин.

Своим сотрудникам предприятие не отдало около 3,5 млн рублей. Задолжало оно и другим кредиторам - порядка 204 миллионов. Механизаторов, кладовщиц, сторожей спасет только следующее.

«Может быть, завтра поступят на счета должника денежные средства. В первую очередь, конечно, будет выплачиваться задолженность по заработной плате, так как это первоочередной платеж», - обнадежила Вера Артемова.

С 18 по 22 марта в управлении Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе будет организована горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты. Жители Пензенской области смогут позвонить по телефону 8 (831) 278-45-24.

0
0
0
0
 
Гость|03.03.2019 16:31|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники племенного завода «Еланский» ждут своей зарплаты с осени прошлого года и, вероятно, останутся без денег в ближайшие месяцы.
А зачем им деньги?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!