03.03.2019 | 15:05

Сотрудники племенного завода «Еланский» ждут своей зарплаты с осени прошлого года и, вероятно, останутся без денег в ближайшие месяцы. Хотя приставы работают над продажей части имущества предприятия.

Но процедура это сложная, длительная, официально началась только в 2019-м и на сколько затянется, сказать трудно.

«У нас арестовано как движимое, так и недвижимое имущество должника. В основном имущество у них находится в залоге у третьих лиц, но приставом было выявлено на сегодняшний день имущество и арестовано в счет погашения задолженности по заработной плате на три миллиона рублей. Действия по выявлению свободного от залога имущества будут продолжаться», - сообщила начальник межрайонного отдела УФССП России по области Вера Артемова.

В конце февраля измученные безденежьем люди обратились на 11 канал. Они успели обойти уже целый ряд инстанций.

«У руководства нет денег, средств для выплаты заработной платы. Нам в октябре выдавали за те месяца, в ноябре. А уже потом задолженность бросили выдавать», - пояснил работник ОАО «Племенной завод «Еланский» Алексей Ларин.

Своим сотрудникам предприятие не отдало около 3,5 млн рублей. Задолжало оно и другим кредиторам - порядка 204 миллионов. Механизаторов, кладовщиц, сторожей спасет только следующее.

«Может быть, завтра поступят на счета должника денежные средства. В первую очередь, конечно, будет выплачиваться задолженность по заработной плате, так как это первоочередной платеж», - обнадежила Вера Артемова.

С 18 по 22 марта в управлении Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе будет организована горячая линия по вопросам невыплаты зарплаты. Жители Пензенской области смогут позвонить по телефону 8 (831) 278-45-24.