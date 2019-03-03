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Общество | Пензенец прошел в проект «Песни» на канале ТНТ

03.03.2019|12:06
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Автор-исполнитель из Пензы Михаил Хорев попал в проект «Песни» на канале ТНТ. Передача с его участием вышла в эфир в субботу, 2 марта. Это был третий выпуск второго сезона.

Известные рэперы Баста и Тимати отбирают участников для масштабного вокального проекта. После победы счастливчик станет обладателем денежного приза и контракта со знаменитым лейблом.

Оказавшийся на кастинге пензенец рассказал, что пишет авторские песни около семи лет, но с чего все началось, не помнит.

«Играть я научился дома, когда мне подарили гитару. Мне было 14, и я стал играть на акустической гитаре чьи-то песенки. А потом понял, что не кайфово петь чужие песни, и подумал, что достаточно просто сочинять свои слова и музыку - под гитару бренчать. И что-то стало получаться.

В прошлом году я хотел приехать на кастинг первого сезона. Я уже купил билеты, но у меня произошла не очень хорошая вещь: у меня умер папа. Я пришел в больницу за недели две, наверное, сказал типа: «Папа, я скоро еду на «Песни». Но он мне сказал: «Может, не поедешь». Так и получилось», - вспомнил Михаил.

По его словам, он пришел поучаствовать и победить. На проекте он исполнил песню «Олень» собственного сочинения.

Сначала Баста и Тимати проголосовали против пензенца, но потом ему дали шанс спеть другую свою песню («Дыши»), и Баста взял его в команду.

Источник — фото www.instagram.com/misha_horev
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