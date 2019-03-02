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Общество | Женщины Пензы посетили мотивационный форум «Мама-пчелка»

02.03.2019|18:03
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Помочь мамам (многодетным и не только) выйти из сумрака и депрессии, найти дело по душе или придумать работу, о которой раньше даже и мечтать не могли, и тем самым качественно изменить свою жизнь и близких людей - такой подарок сделали всем женщинам организаторы форума «Мама-пчелка».

Этот проект зародился в Перми, а затем постепенно начал распространяться по остальным российским регионам.

«Он появился по запросу аудитории, когда мы начали ездить. Когда мы приезжали с такими мероприятиями в один город, во второй, нам говорили: приезжайте еще. А потом мы начали получать истории изменения женщин, когда они запускают свое дело, находят любимое дело по душе и при этом счастливы», - рассказала руководитель проекта «Мама-пчелка» Ирина Ермакова (Пермский край).

Пензенские мамы тоже решили принять участие в форуме. Ольга Чистякова выступила в качестве спикера. У нее трое детей, она преподаватель детской школы искусств № 8, руководитель хора, автор нескольких социальных проектов.

«Конечно, бывает, страхи появляются: не знают, что делать, потому что нет опыта, нет людей, которые могут помочь, подсказать, направить. Этот форум объединил тех людей, которые уже чего-то добились, и тех, которые только хотят, для того чтобы обменяться этим опытом, поддержать, направить и нацелить», - отметила Ольга Чистякова.

«Мы решили немножко их поддержать именно морально, поднять боевой дух, показать им, что они могут, что они в силах что-то изменить в своей жизни», - пояснила региональный координатор проекта «Мама-пчелка» Ольга Ульянова.

Второй такой форум в Пензе пройдет в сентябре.

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