02.03.2019 | 16:28

О благоустройстве города судят не только по чистоте на его центральных улицах, порядку в скверах, но и по состоянию жилых дворов, контейнерных площадок.

Сколько всего специально отведенных территорий для временного сбора мусора, станет известно в ближайшее время.

В Пензе завершается работа по составлению списка участков с расположенными на них баками и бункерами. Это делается для того, чтобы чиновники районных администраций могли выбрать подрядчиков, которые будут отвечать за очистку площадок на муниципальной земле.

«Регоператор свои обязательства выполняет, увозит, зачищает при погрузке. Участок земельный наш, муниципальный, - значит, наша зона ответственности», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Следовательно, и за чистоту на таких контейнерных площадках отвечать городским чиновникам. Деньги на уборку у баков, по словам мэра, выделят из муниципального бюджета. Это одно из мероприятий в рамках действующей в стране мусорной реформы. Готовиться к ней начали еще в 2018 году.

«Выделены наиболее проблемные - это те, что находятся прежде всего на муниципальной земле, за которыми закреплено много многоквартирных домов, и эти дома управляются различными управляющими компаниями. В таком случае люди выбрасывают мусор на контейнерную площадку, их управляющая компания должна по графику убирать эту площадку», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Если баки стоят на отмежеванной территории, то за порядок отвечают собственники земельных участков.

Еще одна проблема, которую предстоит решить, - это стихийные автомобильные стоянки у контейнерных площадок. На некоторых размещают объявления, что машины, мешающие вывозу мусора, будут эвакуировать.