02.03.2019 | 14:12

Кузнецкий краеведческий музей получил в дар уникальную книгу, автором которой является Иван Семенов - врач, руководитель ряда лечебных заведений города, увлеченный краевед.

Иван Иванович на протяжении всей жизни собирал материал по развитию здравоохранения в Кузнецке, но издать книгу не успел.

«Его рукописи и фото изучили сыновья Вадим и Дмитрий, доработали и пополнили некоторыми материалами из архива Москвы, Саратова, Пензы и Кузнецка, из фондов краеведческого музея, библиотек, из отдела здравоохранения и городской больницы. Они общались с очевидцами тех событий, с ветеранами и работниками здравоохранения. Благодаря их трудоемкой работе книга под названием «История здравоохранения города Кузнецка» увидела свет», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В книге собран и систематизирован огромный, но малоизученный пласт социальной истории.

Книгу в музей передал младший сын, Дмитрий Иванович, живущий в Кузнецке. Она будет востребована краеведами, студентами, преподавателями, врачами и всеми, кто интересуется историей родного города.