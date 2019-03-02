Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 мар 2019|15:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  74.80  |  $  65.81
 

Общество | Сыновья кузнецкого врача завершили книгу, которую не успел дописать отец

02.03.2019|14:12
Печать

Кузнецкий краеведческий музей получил в дар уникальную книгу, автором которой является Иван Семенов - врач, руководитель ряда лечебных заведений города, увлеченный краевед.

Иван Иванович на протяжении всей жизни собирал материал по развитию здравоохранения в Кузнецке, но издать книгу не успел.

«Его рукописи и фото изучили сыновья Вадим и Дмитрий, доработали и пополнили некоторыми материалами из архива Москвы, Саратова, Пензы и Кузнецка, из фондов краеведческого музея, библиотек, из отдела здравоохранения и городской больницы. Они общались с очевидцами тех событий, с ветеранами и работниками здравоохранения. Благодаря их трудоемкой работе книга под названием «История здравоохранения города Кузнецка» увидела свет», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В книге собран и систематизирован огромный, но малоизученный пласт социальной истории.

Книгу в музей передал младший сын, Дмитрий Иванович, живущий в Кузнецке. Она будет востребована краеведами, студентами, преподавателями, врачами и всеми, кто интересуется историей родного города.

Источник — фото: gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Гость|02.03.2019 14:35|

Хорошее дело, молодцы!

Гость|02.03.2019 15:00|

Отличный врач был!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!