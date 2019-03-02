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Общество | Губернатор опубликовал в Instagram фото и видео матча с командой звезд

02.03.2019|11:02
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Губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео хоккейного матча, который в пятницу, 1 марта, провела команда правительства Пензенской области со сборной «КомАр».

На записи запечатлен момент, когда глава Сурского края забрасывает шайбу в ворота звезд.

«За честь Пензенской области, за победу 58-го региона!» - подписал он видеокадры.

Также губернатор опубликовал фото, зафиксировавшие моменты игры.

«7:6 в пользу Пензенской области! Команда звезд «КомАр» должна вновь к нам приехать, чтобы отыграться! Спасибо за игру! Болельщикам - за то, что поддерживали», - гласят подписи к фотографиям.

Пензенцы не замедлили оставить свои комментарии на странице губернатора.

«Иван Александрович, поздравляю Вас и всю команду с победой!!! Это была отличная игра!», «Здоровый образ жизни - это здорово, так держать!» - пишут они.

А одна из болельщиц оставила запись следующего содержания: «Очень хотела сфоткаться с хоккеистом под номером 58, но, увы, он так внезапно исчез после победы, что пришлось фоткаться с футболистом Сычевым. Вот это я сходила на хоккей!!!»

Источник — видео, фото: www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|02.03.2019 11:25|

Честно очень не приятно , когда идёт хвастовство и пиар свой

Гость|02.03.2019 11:54|

А когда он опубликует фото красивого, ухоженного, очищенного от снега города Пенза?

Гость|02.03.2019 12:05|

Бюджет сего мероприятия озвучьте!! С трудом верится, что эти"звезды" бесплатно приехали поиграть в хоккей!

Гость|02.03.2019 12:10|

Пока город тонет в сугробах, чинки развлекаются как могут

Гость|02.03.2019 12:15|

Декларированный годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Валерия Лидина, который был избран по партийному списку, по итогам 2017 года достиг почти 5 млн. рублей, увеличившись примерно на 40 тыс. рублей по сравнению с уровнем 2016-го.

Гость|02.03.2019 12:41|

Спортсмены никогда не выкладывают про себя, так делать очень некрасиво, кто увидит сам тот оценит , НЕ ВЫКЛАДЫВАЙТЕ

Имя: Гость
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