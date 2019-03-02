02.03.2019 | 11:02

Губернатор Иван Белозерцев опубликовал на своей странице в Instagram фото и видео хоккейного матча, который в пятницу, 1 марта, провела команда правительства Пензенской области со сборной «КомАр».

На записи запечатлен момент, когда глава Сурского края забрасывает шайбу в ворота звезд.

«За честь Пензенской области, за победу 58-го региона!» - подписал он видеокадры.

Также губернатор опубликовал фото, зафиксировавшие моменты игры.

«7:6 в пользу Пензенской области! Команда звезд «КомАр» должна вновь к нам приехать, чтобы отыграться! Спасибо за игру! Болельщикам - за то, что поддерживали», - гласят подписи к фотографиям.

Пензенцы не замедлили оставить свои комментарии на странице губернатора.

«Иван Александрович, поздравляю Вас и всю команду с победой!!! Это была отличная игра!», «Здоровый образ жизни - это здорово, так держать!» - пишут они.

А одна из болельщиц оставила запись следующего содержания: «Очень хотела сфоткаться с хоккеистом под номером 58, но, увы, он так внезапно исчез после победы, что пришлось фоткаться с футболистом Сычевым. Вот это я сходила на хоккей!!!»