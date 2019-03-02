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Общество | Еженедельник «Пенза плюс ТВ» устроил для читателей праздник на катке

02.03.2019|18:15
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Василиса вместе с родителями пришла на мероприятие, которое организовала редакция любимого еженедельника.

«Я очень люблю «Пенза плюс ТВ», спасибо за праздник, который они нам устроили», - поблагодарила Василиса Астахова.

«Мы собрали наших читателей, и взрослых, и маленьких, чтобы вместе отметить наступившую весну, поскольку что может быть лучше, чем встретить ее на еще зимнем льду, но под уже весеннем солнцем?» - отметила корреспондент еженедельника «Пенза плюс ТВ» Ксения Вдовикина.

Малыши веселились, участвовали в конкурсах, эстафетах, танцевали и пели вместе со смешными Миньонами и забавным Тивишкой. В подарок они получили билеты на каток и аттракционы.

Любовь Сухова узнала о мероприятии со страниц еженедельника и сразу решила присоединиться, тем более внучка давно хотела покататься на коньках.

«Очень интересно, все рубрики нравятся, даже самые маленькие. Когда внучки нет, приходится самой там отгадывать», - рассказала читательница еженедельника «Пенза плюс ТВ».

Это мероприятие открыло череду весенних акций и конкурсов, поэтому внимательно следите за новостями еженедельника «Пенза плюс ТВ».

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